V době nízkých, až nulových úroků na účtech v bankách hledají lidé jiné možnosti, jak zhodnotit své volné peníze. Mnohdy ale hledí jen na nabízený výnos a nezjišťují si rizika. V posledních dvou letech se tak tisíce střadatelů spálily například na dluhopisech internetového obchodu Zoot, společnosti EMTC či na směnkách slovenské finanční skupiny Arca. A také řada menších firem nezvládla břemeno vlastních obligací. Viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký v této souvislosti v minulosti označil dění na tuzemském trhu za "dluhopisové Las Vegas". Jeho podstatou je, že před pár lety se mnoho společností rozhodlo získat peníze na svůj rozvoj vydáním dluhopisů. Bylo to jednodušší než si jít pro peníze do banky. A také méně kontrolované a o to rizikovější pro investory.

