S rostoucím počtem nakažených zasahuje koronavirová pandemie do životů čím dál většího počtu lidí. Řada z nich přišla o rodiče, prarodiče, partnery, sourozence či přátele.

Podle lékařky Kateřiny Rusinové pandemické zkušenosti určitě změní to, jak společnost vnímá téma smrti, a smysluplně se k tomu musí postavit i odborníci na péči o nevyléčitelně nemocné a umírající.

"Aby proměna postoje neznamenala trauma, ale přinesla hlubší vhled, pochopení a porozumění životu i smrti jako jeho součásti," vysvětluje v rozhovoru pro HN Rusinová, která se na začátku roku stala přednostkou nově vzniklé a zatím jediné české kliniky paliativní medicíny. Za jejím zřízením stojí inspirace pracovištěm v německém Mnichově. V novou kliniku se proměnilo Centrum podpůrné a paliativní péče, které v pražské Všeobecné fakultní nemocnici fungovalo posledních pět let.

"Dává to paliativní medicíně nový impulz pro rozvoj směrem do akademického prostředí, na lékařskou fakultu a do výuky mediků," vysvětluje Rusinová. Sama se péči o pacienty s nevyléčitelnou nemocí věnuje přes deset let.