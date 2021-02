Zavřené obchody kvůli pandemii koronaviru mají další oběť. Podnikatel Michal Mička podal insolvenční návrh na své módní značky Pietro Filipi a Kara. Mička se pokoušel domluvit vstup nového investora, který by firmy postavil na nohy. Nakonec ale k dohodě nedošlo. S návrhy na reorganizaci nesouhlasil ani největší věřitel − Česká spořitelna. "Jednání trvají déle, než bylo nutné, pro to, aby firma mohla dál fungovat," řekl Mička v rozhovoru pro HN. Pietro Filipi existuje od roku 1993 a specializuje se na návrh, výrobu a prodej pánské a dámské konfekce. Historie Kary sahá až do roku 1948. Firma se specializuje na kožené a kožešinové výrobky.