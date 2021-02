Vypadá to na impozantní ztroskotání. Mikuláš Minář plánoval sebrat půl milionu podpisů, což mělo demonstrovat poptávku lidí po jeho novém politickém projektu. A po dvou měsících jich má necelých třicet tisíc. Minářovi lidé to zkoušejí svést na covid, na dobu, kdy se nedá vést kontaktní kampaň. Ale v tom problém není. Je v tom, že o projekt Lidé PRO prostě není zájem. Srovnejme to s působením spolku Milionu chvilek pro demokracii: jeho petice podepsalo skoro šest set tisíc lidí, na Facebooku ho sleduje 380 tisíc, o sto tisíc víc než Andreje Babiše. Mikuláš Minář zkrátka nepochopil, že dostat statisíce lidí na Letnou ještě neznamená poukázku na úspěch v praktické politice. Demonstranti nechodili na největší polistopadová shromáždění PRO Mináře, ale PROTI Andreji Babišovi.

Pokud by se ale někdo chtěl Mikuláši Minářovi vysmívat, musíme ho okřiknout. I když v praktické politice Minář ztroskotal ještě dříve, než se rozjel, má na ni paradoxně větší vliv než kdokoli jiný. Byl to on, kdo dokázal zvednout vlnu společenské energie, kterou nyní kapitalizují opoziční strany. Byl to on, kdo de facto přinutil demokratické partaje, aby se spojily do koalic, které budou mít naději Babiše porazit. Teď sice mohou tvrdit, že by to udělaly tak jako tak. Ale strach z toho, že Milion chvilek půjde do voleb a přebere jim voliče, byl silný motivátor. To, že se nakonec Minář od Milionu chvilek trhl a rozhodl se jít do voleb v momentu, kdy opoziční strany začaly fungovat podle jeho představ, je projev ztráty instinktu a možná i soudnosti. Ale to na jeho zásluhách nic nemění.

Z Mináře si někteří utahují, že si chtěl hrát v pětadvaceti letech na Václava Havla. Ovšem něco společného mají. Havel dokázal mobilizovat odpor proti komunismu, Minář proti babišismu. Havlovy představy o praktické politice selhaly, jím favorizované partaje zanikly. Minář narazil velmi podobně. Koncept "nepolitické politiky" se zjevně hodí proti něčemu, ne pro něco. Přesto, pokud v říjnových volbách zamíří babišismus tam, kam zamířil před jedenatřiceti lety komunismus, bude pod tím spolupodepsán Mikuláš Minář. A nikde není řečeno, že ho ještě nečeká velká budoucnost.