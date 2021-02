Automobilkám úspěšně řadu let dodával komponenty. Pak se Josef Zajíček rozhodl firmu s miliardovými tržbami prodat a pustil se do výroby luxusních hodinek. Spolu s designéry z Olgoj Chorchoj vybudoval firmu Bohematic. "Problém je, že jsme zatím neznámá mladá značka a nikdo o nás neví. Pár desítek kusů jsme prodali a nové objednávky nyní pomalu přicházejí, ale s výsledky zatím nejsem spokojený, což je takový můj motor," dodává. Hned přichází s nápadem, který by mohl prodej hodinek nastartovat − řada českých firem bude letos slavit 30 let od svého založení a Bohematic už některé z nich oslovil s nabídkou limitované edice hodinek k této příležitosti.