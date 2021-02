Jižní Korea představila plány na vybudování největší větrné elektrárny na moři. Projekt v přepočtu za 930 miliard Kč bude u jihozápadního pobřeží země a hotov by měl být do roku 2030, informovala agentura Reuters. Maximální kapacitu Korea plánuje 8,2 gigawattu (GW). V současnosti je největší větrnou farmou na moři britská Hornsea 1 s kapacitou 1,12 GW. Na projektu se podílí 33 různých subjektů, mimo jiné regionální vlády, elektrárenská společnost KEPCO nebo firmy SK E&S, Hanwha Engineering & Construction, Doosan Heavy Industries & Construction, CS Wind a Samkang M&T. Vláda poskytne na projekt v přepočtu přes 17 miliard Kč. Projekt je součástí plánu prezidenta Mun Če-ina snížit závislost čtvrté největší ekonomiky Asie na fosilních palivech a učinit zemi uhlíkově neutrální do roku 2050. Zvýší také v zemi do roku 2030 celkovou kapacitu výroby elektřiny z větru na 16,5 GW z nynějších 1,67 GW. V současnosti má na výrobě elektřiny v Jižní Koreji zhruba 40procentní podíl uhlí, které ale země musí dovážet. Korea má také 24 jaderných elektráren, do roku 2034 však chce jejich počet snížit na 17.