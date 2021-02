◼ RUSKO

Kreml odmítá pokládat tisíce zatčených za represe

Kreml včera odmítl obviňování ruského státu z masových represí proti přívržencům uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina podle tiskových agentur prohlásil, že veliké počty zadržených účastníků "nezákonných a nepovolených" protestních akcí nelze pokládat za represe. Proti postupu policie vůči stoupencům Navalného včera protestovaly více než dvě desítky ruských médií.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Komise chce zákaz používání olova ve zbraních a k rybolovu

Evropská komise učinila první krok k plošnému zákazu používání olova v loveckých střelných zbraních a při rybolovu. Evropská agentura pro chemické látky tento týden na žádost komise po zhodnocení jeho zdravotních rizik doporučila úplně zakázat prodej a používání olověných nábojů a rybářských olůvek. Zákaz doposud platí pouze pro okolí mokřadů a vzhledem k velkému odporu myslivců nebo rybářů se o návrhu dají v příštích měsících čekat dlouhé debaty.

◼ ČESKO

ČNB zlepšila odhad růstu ekonomiky pro letošek

Česká národní banka v nové prognóze zlepšila odhad vývoje ekonomiky v letošním roce, naopak pro příští rok odhad zhoršila. Nově tak letos počítá s růstem ekonomiky o 2,2 procenta a příští rok s růstem o 3,8 procenta. Po včerejším jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. V předchozí, listopadové prognóze ČNB počítala letos s růstem o 1,7 procenta a v roce 2022 počítala s růstem o 4,2 procenta.

◼ FRANCIE

Prezident Macron vyhlásil boj rakovině

Francie vyčlení na boj proti rakovině v pětiletém horizontu o 20 procent více prostředků, než kolik poskytla na období let 2016 až 2021. V projevu u příležitosti Světového dne proti rakovině to včera řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Chce, aby se Francouzi, kterým v roce 2030 bude dvacet let, stali "první generací nekuřáků". Macron také uvedl, že se chce rovněž vypořádat s nadměrnou konzumací alkoholu.

"

Pokud to bude potřeba, bude možné aktivovat i hromadné přesuny většího množství pacientů.

Jan Blatný

Ministr zdravotnictví o převozu pacientů z přetížené nemocnice v Chebu do jiných krajů.

◼ ČESKO

Nemocnice požadují na kyberobranu miliardy

Do roku 2023 by nemocnice potřebovaly investovat do kybernetické bezpečnosti více než čtyři miliardy korun. Vyplývá to z průzkumu ministerstva zdravotnictví, do něhož bylo zapojeno přes 160 těchto zdravotnických zařízení. Podle celosvětových dat společnosti Kaspersky směřoval loni každý desátý vyděračský útok hackerů na nemocnice. V Česku šlo loni například o nemocnici v Benešově či v Brně.

◼ ČESKO

Ústav má 322 podezření na vedlejší účinky vakcín

Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje k úterku 322 podezření na možné nežádoucí účinky vakcín proti nemoci covid-19. Celkem už bylo v Česku očkováno přes 310 tisíc lidí. Nejčastěji lidé hlásili po očkování takové reakce, jako je horečka, zimnice, reakce v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů. Ústav upozorňuje, že se jedná o podezření. Projevy, které očkovaní měli, nemusí s vakcínou souviset.

◼ ČESKO

Omezení kvůli ptačí chřipce se zmírní

Veterináři od 15. února zmírní opatření proti šíření ptačí chřipky. V celé zemi umožní za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů, do poloviny února bude prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zakázán. Změnu veterináři přijali po diskusi s chovatelskými svazy. Nemoc se vyskytuje ve třech krajích − Jihočeském, Středočeském a Pardubickém.

◼ ČESKO

Třetina kontrolovaných porušila karanténu

Lidé podle ministerstva zdravotnictví stále více porušují karanténu, která jim byla kvůli šíření nemoci covid-19 nařízena. Hygienici nebo policisté v lednu zkontrolovali 518 lidí v karanténě, přičemž třetina z nich v dodržování karantény pochybila. Nejčastěji dostali pokutu od tisíce do 10 tisíc korun. Maximálně hrozí trest až tři miliony korun. Celkem hygienické stanice v lednu nařídily 245 tisíc karantén.

◼ ČESKO

Kraj řeší, jak zachránit místa spjatá s těžbou

Pokud se na Karvinsku ukončí těžba, může to ohrozit podle Moravskoslezského kraje až pět tisíc pracovních míst, která v současnosti dodávají služby či obchodují s těžební společností OKD. Moravskoslezský kraj proto založil odbornou skupinu a ve spolupráci s Hospodářskou komorou či Svazem průmyslu řeší, jak by tato místa mohl zachránit. OKD tento měsíc kvůli neekonomičnosti ukončí těžbu ve dvou dolech.

◼ ČESKO

Malotřídky chtějí začít s kloktacími testy

Malotřídní školy se chtějí stát pilotním projektem neinvazivního testování žáků na koronavirus. Například pomocí kloktacích testů. Ředitelé škol se s návrhem obrátili na vládu, aby tak docílili návratu svých žáků do lavic. Týká se to asi 20 tisíc dětí. Dle Jaroslava Konvičky ze ZŠ Brantice na Bruntálsku jsou současná pravidla, kdy do školy chodí pouze děti z prvních a druhých tříd, pro malotřídní školy neefektivní.

◼ ČESKO

Dohledový úřad by měl změnit způsob práce

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran vede pět lidí v čele s ředitelem Vojtěchem Weisem. Zbylí čtyři členové vedení si na začátku roku stěžovali na Weise s tím, že jim omezil možnost vykonávat nezávisle mandát. Poslanci ze sněmovního kontrolního výboru proto ve čtvrtek vyzvali Weise i ostatní členy ke zklidnění situace a upravili systém práce, aby všichni spolupracovali.

◼ ČESKO

Covid způsobil dopravnímu podniku miliardovou ztrátu

Pražský dopravní podnik očekává kvůli pandemii koronaviru za loňský rok propad příjmů na jízdném až 1,4 miliardy korun. Další desítky milionů podnik vydal na protiepidemická opatření, jako je nákup ochranných pomůcek či dezinfekce. Ztráta při jarní fázi epidemie činila do konce července zhruba 680 milionů korun. Ztráta je způsobena i tím, že méně lidí využívá hromadnou dopravu. Počet cestujících klesl v průměru zhruba na polovinu.

"

Nepochybujeme, že Nicolás Maduro je diktátor.

Ned Price