Oblast IT koronavirová pandemie příliš nepoškodila. Technologické firmy z ní naopak vyšly většinou velmi slušně. Vladimír Kovář říká, že jeho Unicorn vyrostl o 15 procent, což podle něj není výsledek, ze kterého by "radostí skákal do stropu", ale není to ani úplně špatné. Obrat dosáhl 4,8 miliardy korun, zisk počítá ve stovkách milionů. "Já jsem vždycky říkal, že bych chtěl takovou malou fabričku s 200 lidmi. A vidíte, kde jsme teď. Máme asi 2500 spolupracovníků," říká Kovář.