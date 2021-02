Český petrochemický holding Orlen Unipetrol se loni propadl do ztráty 5,4 miliardy korun. To je nejhorší výsledek od roku 2011, kdy byla jeho ztráta ještě o půl miliardy vyšší. V roce 2019 společnost, vlastněná polským koncernem PKN Orlen, vydělala 726 milionů, a rok předtím dokonce skoro devět miliard. Tržby loni firmě klesly meziročně o 35 procent na 83,1 miliardy korun. "Rafinérský a petrochemický průmysl prochází globální recesí, která je znásobena globální pandemií," uvedl šéf Orlen Unipetrolu Tomasz Wiatrak. Dodal, že kvůli tomu klesly rafinérské marže o 60 procent. Navíc dramaticky poklesla poptávka po rafinérských produktech zejména z letecké dopravy, což vedlo k poklesu velkoobchodních cen. Firma uvedla, že ve 4. čtvrtletí sice dosáhla provozního zisku 242 milionů, ani to však nepomohlo zvrátit nepříznivá čísla za celý rok, ovlivněná i přeceněním zásob.