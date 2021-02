Co vás řadí mezi nejlepší gymnázia v Česku?

Jiří Růžička,

ředitel Gymnázia Jana Keplera

"Jednoznačně a dlouhodobě je to mimořádná kvalita studentů a absolventů. Nejenom že jsou úspěšnými laureáty světových oborových olympiád, že naprostá většina maturantů končí své studium mezinárodní zkouškou z cizího jazyka, že po maturitě pokračují ve studiu na nejprestižnějších domácích i světových univerzitách, ale jsou to zároveň mladí lidé s jasnými postoji a názory. Věřím, že škola na tom má podíl svým důrazem na maximální rozvoj předpokladů každého jednotlivého studenta. Vsadili jsme na vysokou míru volitelnosti a výuku předmětů v různých úrovních, ale také na rozvoj osobnosti dospívajícího člověka především využíváním metod zážitkové pedagogiky. Jak říká jeden studentský bonmot: Kepler není škola, je to životní styl."