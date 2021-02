Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vysílače telekomunikačních sítí 5G šíří koronavirus. Při testu na covid-19 zdravotníci instalují do pacientova nosu nanočip. Na Floridě vyplavala z vln oceánu mořská panna. Na to, aby člověk pochopil, že se jedná o "zaručené pravdy" ze sbírky hoaxů, nepotřebuje mít tři tituly. Na jiné životní a pracovní situace ale nemusí absolvování vysoké školy života stačit.

Je sice pravda, že spokojený a šťastný život lze mít i s minimálním vzděláním, ale… Vyšší vzdělání zpravidla kromě vyššího příjmu (hezky o tom píše šéfredaktor týdeníku Ekonom Petr Kain v článku Vzdělání je výnosná investice) přináší i další benefity v podobě větší šance dívat se na věci kritickým pohledem a lépe rozumět věcem kolem sebe. Kvalitní vzdělání je jako luxusní oděv bez viditelného loga. V perfektně střiženém obleku z kvalitní anglické nebo italské látky se člověk cítí dobře a je to na něm vidět, aniž by na potkání lidem vyprávěl, že čerpal vědomosti na některé z prestižních českých či zahraničních univerzit. Mít kvalitní vzdělání je jako být členem elitního klubu − jeho členové si nemusí nic dokazovat, oni prostě vědí.

Pro všechny z vás, kteří považujete vzdělání za důležitou součást života svého či svých dětí, jsme připravili první číslo magazínu Investice do vzdělání. Najdete v něm tipy a rady, jak si dopřát z oblasti vzdělávání to nejlepší. Poradíme rodičům, kteří mají výjimečně nadané děti (takže téměř všem, že…?), zkoumali jsme, jak si vybrat správnou střední školu, a zeptali jsme se několika absolventů MBA, co jim studium dalo a jak je posunulo v kariéře. Hovořili jsme také s mladým podnikatelem Tomášem Jízdným, který vysílá studenty na zahraniční školy. Investicím do vzdělání se chceme věnovat i nadále. Když budete mít chuť, napište mi na jan.zalusky@economia.cz, o čem byste si chtěli v magazínu příště číst.

P. S.: Rada rodičům puberťáků − nechte časopis "náhodou" ležet v kuchyni na stole, třeba se dítě začte a nebude mít pocit přílišného ovlivňování.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do vzdělání.