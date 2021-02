"

Situace v horských střediscích a příhraničních oblastech je kritická. Nová data jasně ukazují, že řada obyvatel ignoruje nařízení.

Jan Blatný

ministr zdravotnictví (za ANO) k šíření koronaviru v Česku

◼ ČESKO

Mlsna: Kvóty na prodej potravin jsou nelogické

Novela zákona o potravinách ve znění, které schválila Poslanecká sněmovna, by narušila soutěžní prostředí nejen v Česku, ale také v Evropské unii, upozornil členy Senátu předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Poukázal i na nelogický požadavek zákona, který žádá po obchodníkovi povinnost prodeje určitého podílu tuzemských potravin, a ne pouze nabídku, což je v praxi podle Mlsny neaplikovatelné.

◼ ČESKO

Brněnský okruh přestane hostit světové šampionáty

Vedení Automotodromu Brno se rozhodlo, že v budoucnu už nebude usilovat o závody světových šampionátů. Zástupci Masarykova okruhu se chtějí soustředit na ekonomicky výhodnější komerční pronájmy. V Brně se dosud konaly závody mistrovství světa silničních motocyklů. Od roku 2016 zaštiťoval Velkou cenu spolek založený městem a Jihomoravským krajem, jehož představitelé se ale rozhodli letos od pořádání akce ustoupit.

◼ Z TWITTERU

Německo na konci uplynulého roku těsně uteklo dalšímu propadu ekonomiky. Druhou vlnu pandemie ale němečtí obchodníci začali pociťovat se zpožděním až na konci roku 2020.

@BuresHonza

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance

◼ ŠVÝCARSKO

UEFA dala delší termíny pro dohrání pohárů

Unie evropských fotbalových asociací stanovila nejzazší termíny, do kterých se musí dokončit jednotlivá kola jarní vyřazovací fáze evropských pohárů. Kluby mají k dispozici prodloužené lhůty, pokud by nemohly zápasy kvůli koronavirovým komplikacím odehrát v původním termínu. Osmifinále Ligy mistrů se může dokončit až o půl měsíce později, úvodní kolo play-off Evropské ligy pak o týden.

◼ RAKOUSKO

Rakousko ruší výjimky pro pendlery, musí doložit test

Pendleři dojíždějící kvůli zaměstnání do Rakouska budou mít napříště stejně jako ostatní přijíždějící povinnost se registrovat a rovněž budou muset předkládat jednou za týden negativní PCR test na koronavirus. Vídeň už v pondělí ohlásila postupné rozvolňování opatření proti šíření koronaviru, ale zároveň předeslala, že se zpřísní režim na hranicích. Na pendlery cestující do Rakouska se bude testovací a registrační povinnost vztahovat poprvé.

◼ USA

Svišť Phil předpověděl pokračující zimu

Podle meteorologického sviště Phila z pensylvánského Punxsutawney potrvá chladné počasí ve Spojených státech ještě dalších šest týdnů. Po včerejším opuštění nory hlodavec spatřil svůj stín, což prý signalizuje pokračování zimy. Kdyby stín nezahlédl, jaro by přišlo dříve. Svišť patří ke zvířatům, která se ukládají k zimnímu spánku. Podle legendy se Phil probouzí právě 2. února. Phil svou prognózu učinil v době silné sněhové bouře.

◼ USA

Miliardář Isaacman koupil cestu do kosmu

Let do kosmu pro sebe a tři další vesmírné turisty zaplatil u soukromé společnosti SpaceX americký miliardář Jared Isaacman. Mělo by se jednat o první cestu do vesmíru, kdy na palubě nebude žádný profesionální kosmonaut. Mise, při níž se posádka vydá na oběžnou dráhu kolem Země, je plánována na letošní říjen.

◼ ITÁLIE

Archiv Umberta Eca si rozdělí Milán a Boloňa

Knihovnu a archiv italského spisovatele, vědce, vysokoškolského pedagoga a také vášnivého milovníka a sběratele knih Umberta Eca si rozdělí dvě instituce v Miláně a Boloni. Po pěti letech od úmrtí spisovatele o tom definitivně rozhodl účetní dvůr. Po Ecovi zůstalo přes 35 tisíc svazků, z nichž některé jsou velice vzácné. Na předání Ecovy knihovny se dohodli italské ministerstvo kultury a dědicové po spisovateli již v roce 2016.

◼ USA

Pfizer zkoumá rozšíření účinnosti vakcíny

Společnost Pfizer zahájila studii, která má ověřit, zda by podání třetí dávky její vakcíny mohlo rozšířit ochranu před nemocí covid-19. Lidé nyní dostávají dvě dávky této vakcíny, obvykle v rozmezí tří týdnů. Šéf vědeckého oddělení Pfizeru Mikael Dolsten řekl, že dodatečná dávka by mohla chránit proti nové a rychleji se přenášející variantě viru. Vakcína firem Pfizer a BioNTech má podle výrobců účinnost 95 procent. V Evropské unii se jí očkuje od 27. prosince.