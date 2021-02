K investování potřebujete hodně času. Je to činnost intelektuální a vášnivá, vždy jde ale o peníze. Potřebujete čas na sledování příběhu vybraných firem, musíte tím žít. Pokud nemáte čas se tomu věnovat a investování je pro vás jen stroj na peníze, pak bych jednoznačně doporučil investice do fondů, prohlašuje Vávra. Podle současné vzpoury drobných investorů proti Wall Street podle něj jednou vznikne skvělý film. "Už se na něj opravdu těším. Můj oblíbený film je Big Short (Sázka na nejistotu) a tohle bude Big Long. Příběh, v němž partu hipsterů vyhodili z práce, přišly jim šeky podpory, oni se nudili, a tak povalili hedgeové fondy. To je přece dokonalý scénář. Píše se sám," říká Vávra.

