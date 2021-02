Víme, alespoň podle předběžných údajů, kolik nás stála pandemie nového koronaviru v roce 2020: 299 miliard korun. Tato částka vyčísluje pouze ztrátu přidané hodnoty, chcete-li výkonnosti ekonomiky. V tržbách živnostníků a firem je to násobně více! K tomuto číslu můžeme pak podle vlastního uvážení přičítat ztráty podnikatelských příležitostí, výpadky v příjmech, zátěž zdravotního a sociálního systému, zkrácení naděje dožití, úrokové náklady vládního dluhu a podobně. Většinu z toho je ale těžké kvantifikovat a následně jednoznačně přiřadit k hlavní příčině. A tou je pandemie nového koronaviru a, možná ještě důležitější, přijatá opatření proti jeho šíření.

Zůstaňme u této předběžné částky, tedy 299 miliard korun. O tuto částku se snížila výkonnost české ekonomiky. Je to pro mnohé z nás těžko představitelná částka. Původní odhady dopadu covidu-19 na naši ekonomiku ale předpokládaly ještě hlubší ztráty, daleko za hranicí 300 miliard korun. I když pokles reálného HDP o 5,6 procenta je zatím jen předběžný výsledek, dokládá houževnatost a odolnost všech, kdo tvoří pilíře české ekonomiky. Pro srovnání, v roce 2009 za globální finanční krize se HDP snížil o 4,5 procenta. Na jaře loňského roku přitom nebyly výjimkou odhady dvouciferného poklesu ekonomiky. Náš tým v dubnu loňského roku odhadoval pokles ekonomiky na necelých osm procent, v naší poslední lednové prognóze na 6,6 procenta. Česká národní banka ještě ve své listopadové prognóze odhadovala pokles ekonomiky o 7,2 procenta a lednová prognóza ministerstva financí počítala s minus 6,1 procenta.

A toto není jediná dobrá zpráva. Další je neskutečná houževnatost českých vývozců, kterým se navzdory všemu a všem restrikcím podařilo ve čtvrtém čtvrtletí vytáhnout celou ekonomiku nad úroveň třetího, rozvolněného kvartálu, a to o 0,3 procenta. Bez nadsázky, Česko se v závěru loňského roku vyexportovalo a v ekonomických učebnicích popisovaný efekt "lokomotivy", tedy efekt silné zahraniční poptávky, která podpoří otevřenou ekonomiku, ukázal, co dokáže, když je na to domácí ekonomika připravená. Tím však dobré zprávy končí.

Některé země rok 2020 zvládly lépe než my. Za všechny uveďme Litvu, Lotyšsko a Švédsko, které nezavedly plošný lockdown, a Německo. Také jsme na tom mohli být lépe. Kdyby vláda dostála svým slibům z loňského jara a rychle, efektivně, bez průtahů pomohla ekonomice přislíbenými 298 miliardami přímé pomoci. Namísto toho jsme se při vší dobré vůli dočkali pouhé poloviny. Kola české ekonomiky se mohla roztočit dříve a na vyšší rychlost, kdyby vládní pomoc promazávala soukolí ekonomiky lépe a nesypala mezi ně štěrk.