Asi není mnoho Rusů, kteří nikdy neslyšeli o "Putinovu paláci" na pobřeží Černého moře. Video, které vydal ruský opozičník Alexej Navalnyj a jeho spolupracovníci, má na YouTube ohromujících více než sto milionů zhlédnutí. Po ruských sociálních sítích běhají memy o pozlacených štětkách na mytí toaletní mísy po 700 eurech za kus nebo o podzemním zimním stadionu, kde si ruský prezident hraje hokej. Tisíce lidí pátraly na internetu, co vlastně může být taková akvadiskotéka, které jsou v paláci celkem dvě. Jiní se snažili spočítat, co všechno by se dalo pořídit za více než miliardu dolarů, tedy za sumu, jakou výstavba paláce na mysu Idokopas nedaleko letoviska Gelendžik dosud stála (a zdaleka to není konec).

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.