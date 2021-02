Kolem burzovní aplikace Robinhood, přes kterou v posledních dnech statisíce drobných investorů zatápějí velkým fondům na Wall Street, začíná být pořádně dusno. Do hry se vložil mimo jiné nejbohatší člověk světa Elon Musk. Při mohutně sledovaném rozhovoru na sociální síti Clubhouse se opřel do zakladatele brokerského start-upu Vladimira Teneva, mimo jiné ho kritizoval, že Robinhood dočasně zakázal obchodování s některými tituly. Pro službu je aktuální uživatelský nápor, kdy se zájem investorů z akcií přesouvá například i do obchodů s drahými kovy, finanční komplikací − stávající investoři, včetně velkých technologických fondů, tak museli Robinhoodu nově poslat 2,4 miliardy dolarů, aby měla firma dostatečný kapitálový polštář, jak to po ní vyžadují regulátoři.