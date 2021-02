Lidé v dvoutýdenní karanténě dnes dostávají od svého zaměstnavatele pouze 60 procent svého výdělku. Řada lidí se tedy raději vyhýbá testování a chodí do práce i přesto, že se v nedávné době setkali s někým, kdo se koronavirem nakazil. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) proto hodlá náhradu mzdy pro takové pracovníky zvýšit. Někteří zástupci zaměstnavatelů, jako třeba Svaz průmyslu a dopravy, jsou zatím proti.

Vstřícnější postoj má ale například ředitel náchodské společnosti Atas Otto Daněk. "Ti lidé nemohou za to, že musí zůstat doma," říká v rozhovoru pro HN šéf firmy s 650 zaměstnanci, která se zabývá výrobou elektromotorů. Zároveň však varuje před možným zvýšením dávek nemocenské. Podobně jako v případě štědřejšího ošetřovného by to podle něj řadu lidí motivovalo k tomu, aby nechodili do práce.