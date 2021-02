Centrální banka na svém čtvrtečním jednání úrokové sazby nezmění, hlavní pozornost tak bude věnována nové makroekonomické predikci a náznakům představitelů ČNB o možném zvyšování sazeb v letošním roce.

I přes pomalejší tempo očkování a nové mutace koronaviru, které oddálí zotavování světové i tuzemské ekonomiky, by měla nová prognóza ČNB vidět růst tuzemské ekonomiky mírně optimističtěji než na podzim. Listopadová prognóza totiž ještě nebrala v potaz příchod vakcíny ani schválení daňového balíčku, který dočasně posílí spotřebu domácností, což bude také působit ve směru vyššího růstu i vyšší inflace.

I bez předpokladu příchodu vakcíny čekala centrální banka v minulé prognóze letos trojí zvýšení sazeb. Její doplňující fiskální scénář pak počítal nad rámec toho s jejich dalším růstem. Přitom schválený daňový balíček rozsahem zhruba odpovídá uvažovanému scénáři, a měl by tak znamenat další dvojí až trojí zvýšení sazeb. Na druhou stranu koruna začala koncem minulého roku posilovat rychleji, než centrální banka předpokládala. Kurz koruny tak prozatím přinesl měnové zpřísnění odpovídající zhruba třem zvýšením úrokových sazeb.

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené faktory, nová prognóza ČNB by tak měla stále předpokládat dvojí až trojí zvýšení sazeb v druhé polovině letošního roku. A to navzdory skutečnosti, že inflace může v některých měsících letošního roku zpomalit pod dvouprocentní cíl. To však bude pouze dočasný vývoj způsobený vysokou srovnávací základnou minulého roku. Například i viceguvernér Marek Mora v nedávném rozhovoru zmínil, že pokud by inflační výhled a vývoj ekonomiky umožňoval sazby zvýšit, nebude mu v tom bránit ani inflace pod cílem ČNB.

Mediální komentáře dalších představitelů ČNB včetně guvernéra potvrzují, že zvyšování sazeb v letošním roce je stále ve hře, ačkoliv nejistota spojená s koronakrizí je nadále vysoká.

My se v tuto chvíli pořád domníváme, že zotavování ekonomiky citelně zrychlí na konci druhého čtvrtletí, a centrální banka tak přistoupí ke zvýšení sazeb v druhé polovině roku, patrně v listopadu či prosinci.