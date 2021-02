Spojení tradiční banky s několika stovkami poboček s konkurentem od založení zaměřeným na digitální přístup, za nímž stojí největší česká finanční skupina PPF, je mimořádná transakce. Pokud se uskuteční, bude to největší událost českého bankovního trhu za desetiletí. Vzniklý "útvar" zahrnující Monetu, Air Bank, Home Credit a inovátora bojujícího na novém trhu, "kde lidé půjčují lidem", by v některých ohledech mohl šlapat na paty velké bankovní trojce, která českému trhu jasně dominuje už více než 20 let. Ve spotřebitelských úvěrech, výnosném, ale rizikovém a při přílišném tlačení na exekuční pilu však i image poškozujícím byznysu, má na to být dokonce českou dvojkou. Přínosy integrace takto zaměřených bank jsou zřejmé. Rizik je ovšem také dost. Proto minoritní akcionáři Monety čekají na každou informaci, která jim naznačí, zda akcii držet a jízdu s PPF si užít, nebo se jí co nejrychleji zbavit.

Některá vodítka poskytl včera publikovaný rozhovor finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové pro server iDnes.cz. Klíčovou informací je, že Moneta zůstane na burze i poté, co ji Petr Kellner spolu s menšími spoluakcionáři ovládne. To dosud jasně nezaznělo. Druhým velkým sdělením je faktický závazek vyplatit akcionáře Monety po sloučení s Air Bank při povinné nabídce podobnou sumou, jaká je na stole nyní v rámci budování (až) 30procentní pozice PPF v bance. "Pokud tedy bude transakce dohodnuta a schválena, každý akcionář bude mít možnost prodat své akcie za cenu 80 korun za akcii," prohlásila Jirásková. Může to znít banálně − podmínky povinného odkupu přece určuje zákon a těžko by se dalo obhájit, že koupí Air Bank se akcie zvětšené Monety znehodnotí −, ovšem mezi akcionáři se obavy z "naředění" objevovaly. Stejně tak nechyběl strach z toho, že na všechny se při dobrovolné nabídce nedostane, a investoři tak 80 korun dostanou jen za část svých akcií.

V "ofenzivě šarmem" během včerejšího odpoledne pokračoval Jean-Pascal Duvieusart, generální ředitel Home Creditu, jehož pozice plyne z toho, že je jedním ze dvou lidí, které Kellner jako akcionáře pustil do své PPF. Duvieusart v rozhovoru pro agenturu Reuters potvrdil dlouhodobou burzovní budoucnost Monety pod PPF a přidal optimistické vize o vybudování silného hráče na poli drobného bankovnictví a služeb pro malé a střední podniky. O velkých řeč nebyla, to by Moneta zřejmě příliš lezla do zelí PPF bance.

PPF tak letos akcionáře Monety nechala tápat jen několik dní. Takový luxus podílníci v O2 (tehdy Telefóniky) po ovládnutí operátora ze strany PPF neměli. Bez ověřených informací o záměrech nového vlastníka byli více než rok. Při pohledu zpět je vidět řada indicií ukazujících, že PPF tehdy pád akcií vyhovoval. To se už naštěstí neopakuje. Ani navržené ocenění Air Bank už nebije do očí tak jako v roce 2018. Se zahraničními fondy držícími v Monetě rozhodující podíl to šéf banky Tomáš Spurný umí, a valná hromada tak nebude překážkou. Že si Spurný s Kellnerem a jeho lidmi rozumí, je také nasnadě. Cesta k začlenění nového klenotu do PPF je umetena.