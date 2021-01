Teprve měsíc pryč a v "jarní" fotbalové sezoně se už rozdávají trofeje. Superpoháry se hrávaly v letních termínech. Přesun zapříčinil hlavně koronavirus, lépe řečeno to, jak pod jeho vlivem řídicí orgány soutěží loni naložily s termínovým kalendářem. Moc místa v něm nezbylo. Ne za vším je ale pandemie, Španělé ve snaze zatraktivnit svůj Superpohár hráli v lednu už před rokem. Superpoháry jsou prostě "spešl", dějou se v nich věci!

Defensa útočí na velké trofeje

Počet vítězství v některé z argentinských soutěží? Nula. Přesto už má Club Social y Deportivo Defensa y Justicia z Buenos Aires na kontě mezinárodní trofej. Pro klub založený v roce 1935, který do profesionálních soutěží vstoupil až v roce 1978 a mezi domácí elitu postoupil před sedmi lety, je to superúspěch. Finále Jihoamerického poháru (Copa CONMEBOL Sudamericana) na Stadionu Maria Alberta Kempese v Córdobě v argentinském vnitrozemí se 23. ledna konalo bez dvanácti dnů rok poté, co soutěž začala. Druhé kolo se uskutečnilo až v říjnu. Defensa začala coby druhý tým celoargentinské Superligy v prestižním Poháru osvoboditelů. V základní skupině skončila třetí a přešla do Jihoamerického poháru. Postupně vyřadila paraguayský Sportivo Luqueňo, brazilské Vasco da Gama a Bahíi, chilský Coquimbo Unido a v argentinském finále si poradila s CA Lanús 3:0. Mužstvo, v němž jsou jen čtyři cizinci, teď čeká jihoamerický Superpohár. Hraje se na dva zápasy 10. února a 3. března a soupeřem bude SE Palmeiras ze Sao Paula. V sobotním finále Poháru osvoboditelů zdolal jiný brazilský celek Santos FC 1:0 brankou z deváté minuty prodloužení, jež se protáhlo na čtvrt hodiny. Jak to vypadá, i jihoamerický Superpohár může být super.

Le Classique po 99.

Na národní úrovni se v Superpoháru obvykle střetávají vítěz ligy a vítěz poháru. Letošní francouzský (Trophée des Champions) je příkladem, že někdy je nutné jednoho ze soupeřů vybrat od stolu. Paris St. Germain doma vyhrál Ligue 1 (byl vyhlášen vítězem podle procentuálního počtu bodů na zápas, když soutěž zůstala nedohrána) i Coupe de France. Původně se mělo hrát v létě v Abidjanu v Pobřeží slonoviny, nebo v americkém Minneapolis. Nakonec se o půl roku později, 13. ledna, na Stade Bollaert-Delelis v Lensu na severu země na druhou stranu hřiště postavil Olympique Marseille, druhý celek tabulky nedohraného ročníku 2019/20. Smůlu měl tedy AS Saint-Etienne, poražený finalista Francouzského poháru, i když v jiných zemích by dostal přednost. Samozřejmě, střety PSG a OM, zvané Le Classique, to je pro atraktivitu mače to pravé. Toto byl 99. duel velkých rivalů a pařížský favorit vyhrál 2:1. Na snímku útočník vítězů Kylian Mbappé prochází mezi hráči soupeře.

Cristiano Ronaldo: před Bicanem za Bicanem

Na Stadio Citta del Tricolore mohlo být ve středu 20. ledna i mrazivěji. Ve městě Reggio Emilia, kde působí prvoligové U.S. Sassuolo a druholigová A.C. Reggiana, lednové teploty klesají i na -10. Tentokrát bylo na nule, ale i tak se Supercoppa Italiana (letos PS5 Supercup) hrála poprvé v takových podmínkách. Dřív to bylo většinou v létě, nebo v jiném klimatickém pásu. Italský Superpohár navštívil už i Washington, East Rutherford, Tripolis, Peking, Šanghaj, Dauhá, Džiddu a Rijád, kde bylo při předchozím ročníku v prosinci 2019 tak akorát na sako nebo lehkou bundu. Letošnímu utkání udal tón Cristiano Ronaldo z Juventusu 760. gólem profesionální kariéry. Podle statistiky uznávané mezinárodními organizacemi se stal nejlepším střelcem fotbalové historie. Překonal Čechorakušana Josefa Bicana, jemuž oficiální anály neuznávají branky vstřelené za druhé světové války, jinak by jich měl 805. Byl to 1040. Ronaldův zápas, Bican ke své bilanci nepotřeboval ani polovinu. Což Portugalci radost nezkazilo, jeho tým porazil S.S.C. Neapol 2:0.

Fotogalerie Fotogalerie Superpoháry jsou super. Super zvláštní

Odvrácená strana Lionela Messiho

Saúdští Arabové byli loni za svých 120 milionů eur spokojeni, letos dali od španělského Superpoháru ruce pryč a z komplexu King Abdullah Sports City v Džiddě se turnaj přesunul na stadiony v Córdobě, Malaze a Seville. Alespoň se věc obešla bez kritiky, že hrát na půdě země s autoritářským režimem není úplně fair play. Španělé zvolili revoluční formát miniturnaje se čtyřmi účastníky. Plán přidat do kalendáře ještě jedno El Clásico, duel Realu Madrid s Barcelonou (když náhodou některý tým nevyhraje ani ligu, ani pohár), už podruhé za sebou nevyšel. Letos oba velkokluby načapal Athletic Bilbao. V semifinále vyřadil se skóre 2:1 Real a 17. ledna ve finále zdolal 3:2 v prodloužení Barcelonu. V ohlasech ale více než triumf outsidera vítězilo počínání hvězdného Lionela Messiho, jenž v dresu poražených ukázal svou odvrácenou tvář. V posledních minutách dvakrát úmyslně napadl rukama protihráče a byl vyloučen. Byla to první Messiho červená karta v 752. zápase za Barcelonu a potvrdila, v jak těžké nepohodě se nachází. Předtím byl vyloučen jen dvakrát v dresu Argentiny.