Uspořit v příštích deseti letech 34 milionů korun na nájmu slibuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Umožnit to má sestěhování tří agentur podporujících podnikání a průmysl, které 18. ledna schválili vládní úředníci. CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism zamíří do Štěpánské ulice v Praze, do budovy, která patří státu. Z té se ale musí vystěhovat Česká obchodní inspekce. Nejdříve do soukromých prostor Komerční banky na Václavském náměstí, poté do státních budov, které se nejprve budou rekonstruovat. Náklady na její stěhování ministerstvo do údajů o úsporách nijak nepromítá.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.