To není o penězích… Jde o to, poslat signál, říká král zločinců Joker v uhrančivém podání Heathe Ledgera v nejoceňovanějším díle batmanovské série. Zatímco ta slova pronáší, nechává shořet ohromnou pyramidu z dolarových bankovek. V duchu proslulé filmové scény se odehrávají nájezdy drobných investorů na další a další burzovní tituly. Ukazují, jak jsou současné kapitálové trhy zranitelné. Souhra malých hráčů dokáže hýbat s kurzem ne o desítky, ale klidně o vysoké stovky procent. I akcie průměrné korporace s chřadnoucím byznysem dokážou vyhnat do výše znamenající hodnotu v desítkách miliard dolarů, což by z ní v Praze udělalo nejcennější titul na parketu. Není ani problém vrátit burzovní život firmě, která je v likvidaci a má to i uvedeno v názvu. Proč to všechno? Často jen proto, aby hedgeové fondy, které u takových akcií sázejí − naprosto racionálně − na pokles, ztrestali.

Manické nákupy vybuzené fámami tu byly vždy, ale toto je zcela nový fenomén. Moderní a všem přístupné obchodní platformy jako Robinhood umožňují snadné zadávání obchodních příkazů z mobilu klidně při čekání ve frontě. Opravdu hrozivou sílu anarchistickým investorům dává koordinace přes internet, přes poměrně staromódní diskusní platformy. Na tu nejpopulárnější jich chodí miliony. Dopad akcí násobí fakt, že i malý investor dnes může kupovat instrumenty umožňující obchodovat s pákou (např. call opce), a dopad příkazu tak znásobit. Laikům se sice využití takových nástrojů nedoporučuje, protože páka umí znásobit nejen zisky, ale i ztráty, ovšem kdo by na to při "hře" pohlížel. Pohled na graf ukazující, kam dokáže dav vyhnat akcie, je první odměnou. Tu ještě osladí zprávy o tom, že fond či známý investor, který se "Robin Hoodům" znelíbil, musí své pozice se ztrátou likvidovat, čímž kurz ještě popožene.

Část hráčů, typicky ti, kteří dav vedou, jistě dokáže vydělat. Ale budou ve velké menšině. Z "přefouklé" pozice se nedá hromadně vystoupit bez toho, že by se kurz zhroutil. Pád může urychlit i zásah regulátorů, kteří ztratí trpělivost. Ovšem komu to vadí? Vždyť signál byl vyslán. A Joker se směje.