◼ ČESKO

Senát vyzval Evropu k dalším sankcím vůči Rusku

Státy Evropské unie by podle českého Senátu měly prosadit zavedení dalších sankcí vůči ruským představitelům. Důvodem je zadržení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného a zásah represivních složek vůči účastníkům víkendových demonstrací na podporu Navalného. Senát se na tom shodl téměř jednomyslně. O víkendu se v Rusku uskutečnily masové demonstrace, bezpečnostní síly tvrdě zasáhly a zadržely několik tisíc lidí.

◼ ČÍNA

Tým WHO ve Wu-chanu začíná pátrat po původu viru

Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří před 14 dny přijeli do čínského města Wu-chan pátrat po původu onemocnění covid-19, plánuje ve městě navštívit nemocnice, virologické laboratoře a tržiště. Experti si chtějí promluvit s některými z prvních pa­cientů, kteří se v prosinci 2019 novým typem koronaviru nakazili. Odborníkům pobývajícím ve Wu-chanu včera skončila karanténa a opustili hotel, kde byli izolováni.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Evropa vybízí sítě k boji proti lžím o vakcínách

Provozovatelé sociálních sítí by se v příštím půlroce měli zaměřit na boj s dezinformacemi kolem očkování proti covidu-19. Facebook, Twitter, Google a další velké internetové firmy k tomu vyzvala Evropská komise, která o šest měsíců prodloužila loni zavedená pravidla. V jejich rámci webové platformy spolupracují se skupinami, které ověřují fakta a poskytují prostor oficiálním zdrojům informací.

◼ USA

MMF: Pandemie razantně zvedla globální dluh

Globální veřejný dluh na konci loňského roku dosáhl 97,6 procenta hrubého domácího produktu. Ukazuje to předběžný odhad Mezinárodního měnového fondu. Údaj je mnohem vyšší, než MMF původně čekal, kvůli pandemii nemoci covid-19, která přiměla vlády přijmout fiskální opatření na podporu ekonomik téměř za 14 bilionů dolarů (301 bilionů korun). MMF vyzval vlády, aby pokračovaly ve fiskální podpoře, dokud nebude oživení v plném proudu.

"

Dobrovolní hasiči se osvědčili při rozvozu ochranných prostředků do obcí, ale hlavně odvádějí skvělou práci i mimo pandemii.

Petra Pecková

Středočeská hejtmanka (STAN) uvedla, že záchranná služba a hasiči dostanou od kraje mimořádnou dotaci 118 milionů korun.

◼ RAKOUSKO

Pendleři musí od pondělí mít testy na covid

Rakousko od pondělí zavede povinné testování pendlerů na koronavirus. Test bude nutný zřejmě dvakrát týdně, nesmí být starší než 72 hodin. Zároveň se budou muset pracovníci každé dva týdny on-line registrovat. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. Bezplatné testování budou moci využít pendleři v Česku i v Rakousku. Ti, kdo využijí testování v Rakousku, mohou přejet hranice i bez potvrzení o negativním výsledku.

◼ ČESKO

Senátoři žádají soud o zprovoznění vleků

Advokátní kancelář Kalabis Aulický a spol. podala za skupinu senátorů návrh k Ústavnímu soudu na zrušení části usnesení vlády týkající se provozu vleků a lanových drah. Senátoři žádají o přednostní projednání. S advokáty se spojila Asociace lanové dráhy, podle které je situace kritická. Chce všemi dostupnými prostředky bojovat za umožnění pobytu veřejnosti ve skiareálech. Ty mohly v této sezoně fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem.

◼ ČESKO

Bezplatný test bude na covid-19 každé tři dny

Lidé se budou moci nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny. V mimořádném opatření to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Nyní mohou jít zájemci na antigenní test po pěti dnech. Ministerstvo chce umožnit častější testování veřejnosti především kvůli novým mutacím koronaviru, které jsou nakažlivější než původní varianta. V Česku je od prosince takzvaná britská mutace, která se podle odborníků šíří asi o 40 procent rychleji.

◼ ČESKO

Studentům skončí on-line přístup ke knihám

Svaz českých knihkupců a nakladatelů neprodlouží studentům a pedagogům vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům knihoven. Předseda Martin Vopěnka uvedl, že svaz si to nemůže dovolit. Přístup k fondům velkých knihoven v Česku skončí v neděli 31. ledna. O prodloužení na letní semestr žádá i Česká konference rektorů. Fondy byly pro vysokoškoláky přístupné on-line při loňské jarní vlně a pak od podzimu.

◼ ČESKO

Za nenošení roušky dostal Klaus pokutu 10 tisíc

Bývalý prezident Václav Klaus dostal od pražské hygienické stanice pokutu 10 tisíc korun za to, že v říjnu vystoupil bez roušky na vzpomínkové akci ke vzniku Československa. Klaus, který dlouhodobě kritizuje protikoronavirová opatření, s rozhodnutím nesouhlasí a podal proti němu odpor. Nejde o první pokutu, kterou za nenošení roušky dostal. Kvůli tomu, že ji neměl při výročí 17. listopadu na Národní třídě, už měl dříve zaplatit tři tisíce korun.

◼ ČESKO

Na žebříčku korupce si Česko pohoršilo o pět míst

Česko se na žebříčku organizace Transparency International, která sleduje korupci, propadlo v roce 2020 oproti předchozímu roku o pět míst a ocitlo se na 49. příčce ze 180 států. Pokračuje tak propad Česka z předchozích let. Podle protikorupční organizace za to může ohýbání pravidel ve prospěch určitých ekonomických skupin či rozklad státní správy. Nejlépe si v žebříčku vedou Nový Zéland a Dánsko, nejhůře je na tom Jižní Súdán a Somálsko.

◼ ČESKO

Kvůli večírku končí šéf fotbalových Teplic

Ředitel a člen představenstva fotbalových Teplic Petr Hynek rezignuje na své funkce poté, co o víkendu navštívil narozeninovou oslavu podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy. Což bylo proti stávajícím koronavirovým opatřením. Kvůli účasti na večírku už skončil coby poslanec šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, o funkci přišel i policejní šéf v Libereckém kraji Vladislav Husák.

◼ ČESKO

Loni se zdvojnásobil počet útoků na počítače

O 109 procent stoupl za loňský rok počet útoků na počítače českých uživatelů. Zatímco v prvních třech čtvrtletích množství detekovaných napadení klesalo, v posledním vzrostlo o 175 procent. Vyplývá to z údajů společnosti Kaspersky. Důvodem nárůstu je větší využití počítačů v domácnostech při omezeních kvůli koronaviru. Naopak množství útoků na mobilní zařízení kvůli nižšímu cestování lidí kleslo o třetinu.

"

Je nutné analyzovat, které projekty mohou pokračovat podle původního plánu a které bude třeba odložit.

Lubomír Metnar

Ministr obrany k tomu, že vláda dala obraně zatím jen polovinu ze slíbených 10 miliard korun.

◼ ČESKO

Vysočina pošle na jih Čech vakcínu

Vysočina se příští týden vzdá ve prospěch Jihočeského kraje 195 lahviček s očkovací látkou Pfizer/BioNTech proti covidu-19. Z jednoho boxu je možné aplikovat až 1170 dávek. Jihočeský kraj se potýká s nedostatkem vakcíny a předání dávek mu má pomoci. O solidární gesto požádalo kraj ministerstvo zdravotnictví. Podle vedení Vysočiny nebude mít dar dopad na už potvrzené očkování pacientů.

◼ ČESKO

Rybáři dostanou náhrady za kormorány

Rybáři budou dostávat po další tři roky náhrady za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni. Prodloužení lhůty ve čtvrtek odsouhlasili senátoři. Návrh ještě musí potvrdit prezident. Kormorán velký patří mezi nejvýznamnější rybí predátory, podle rybářů způsobí každoročně škody za 130 milionů korun. Stát za rok 2019 vyplatil na náhradách 37,2 milionu, za loňské pololetí pak 34,2 milionu korun.

◼ ČESKO

Jizerská padesátka bude bez tisíců běžců

Více než pět tisíc běžců na lyžích se kvůli koronaviru nepostaví na start letošní Jizerské padesátky. Organizátoři nezískali od ministerstva zdravotnictví výjimku pro účast amatérských běžkařů. Běžet mohou alespoň virtuálně, kdy si každý z nich změří trasu i čas, který posléze zadá do profilu a podle toho vznikne pořadí. Závodu se zúčastní pouze profesionálové.

◼ ČESKO

ČSSD nás kvůli volbám neoslovila, říkají odbory

Zástupci vedení ČSSD několikrát uvedli, že by do sněmovních voleb chtěli jít ve spolupráci s odboráři. Odbory však nabídku k vytvoření předvolební aliance od sociálních demokratů zatím nedostaly. Uvedl to předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Politické angažmá odborů podle něj není zakázané. "Nemůžeme být apolitičtí, musíme být ale nadstraničtí," podotkl Středula.

◼ RUSKO

Soud zamítl odvolání Navalného proti vazbě

Ruský soud zamítl odvolání Alexeje Navalného proti jeho vazbě. Opoziční předák tak zůstane ve vazební věznici, kde čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu. Ruská policie ještě před rozhodnutím soudu zatkla několik blízkých spolupracovníků a příznivců Navalného. Například jeho bratra Olega, spolupracovnici Ljubov Sobolovou nebo lékařku Anastasiju Vasiljevovou.