Německá vláda výrazně zhoršila výhled vývoje ekonomiky na letošní rok. Zatímco ještě na podzim čekala růst o 4,4 procenta, nyní čeká vzestup jen o tři procenta. Počítá s tím vládní zpráva o stavu německého hospodářství na letošní rok, kterou představil ministr hospodářství Peter Altmaier. Altmaier sice poukázal na to, že epidemická situace v zemi se stále zlepšuje, kvůli mutacím koronaviru je ale stav hospodářství stále velmi vážný. I když Německo očekává po skončení karantény rychlou obnovu zasažených hospodářských sektorů, tempo bude podle Altmaiera zaostávat za předpoklady. Do předkrizového stavu se tak podle ministra Německo dostane zřejmě až ve druhé polovině nadcházejícího roku. Původní předpoklad byl, že se tak stane na přelomu let 2021 a 2022. Loni německý HDP klesl podle odhadů o pět procent.