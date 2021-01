◼ ČESKO

Obrana dostala polovinu ze slíbených miliard

Na středečním mimořádném jednání vláda schválila přesun pěti miliard korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu ministerstva obrany. Celkem 10 miliard korun odebrali poslanci ANO a ČSSD armádě při schvalování státního rozpočtu, aby pro většinu získali hlasy komunistů. Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy slíbil, že se miliardy armádě vrátí na začátku ledna. Nyní tvrdí, že zbylých pět miliard dostane v únoru.

◼ SPOJENÉ STÁTY

Vpád do Kongresu zvýšil riziko domácího terorismu

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti varuje před zvýšenou hrozbou domácího terorismu. Ta vychází z odmítání výsledku prezidentských voleb. V hlášení vyjadřuje obavu, že některým extremistům mohl dodat odvahu nedávný vpád příznivců exprezidenta Donalda Trumpa do sídla Kongresu. Mezi příčinami napětí je kromě rozhořčení nad výsledkem voleb zmíněn také odpor vůči covidovým opatřením či dlouhotrvající rasové a etnické napětí.

◼ ČESKO

Vláda probere další zpřísnění opatření

Dnes bude vláda jednat o dalším zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Příslušná ministerstva předloží své návrhy, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj není prostor na rozvolňování, naopak je třeba zvážit, jak dosavadní opatření vymáhat či zpřísnit. Poznamenal, že počty nově nakažených začaly v tomto týdnu růst. Co budou návrhy na zpřísnění obsahovat, nechtěl Babiš ve středu předjímat.

◼ ČESKO

Bonus za karanténu mají mít podle Maláčové i zdraví

Příspěvek 250 korun na den k nemocenské kvůli covidu by mohli dostávat nejspíš jen lidé v karanténě. Nakažení s covidem by na bonus nárok mít nemuseli. Návrh zákona o "mimořádném příspěvku při karanténě" nezmiňuje pracovní neschopnost u nemocných. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) by se však měl bonus týkat i lidí, kteří nejsou nemocní, ale kvůli koronaviru v izolaci. Bonus má zvýšit motivaci lidí nechat se testovat.

Organizace her je velká výzva, ale my ten boj podstoupíme.

Thomas Bach

Předseda Mezinárodního olympijského výboru ujistil, že je výbor navzdory dalším vlnám pandemie koronaviru a šíření jeho nových mutací odhodlán uspořádat v létě s ročním zpožděním hry v Tokiu.

◼ ČESKO

Na těžbě mají podle Senátu vydělat i kraje

Část poplatku z vytěžených nerostů by měly dostávat podle Senátu také kraje, v nichž je těžba prováděna. S tímto doporučením vrátili senátoři novelu horního zákona zpět do sněmovny k novému projednání. Navrhovanou změnou by si měly polepšit například Ústecký a Karlovarský kraj. Nyní je poplatek například z těžby hnědého uhlí rozdělen mezi stát a těžbu dotčené obce.

◼ ČESKO

Poslanci podpořili, aby celníci dávali botičky

V současnosti zůstává neuhrazeno zhruba 60 procent pokut, které policie nevybere na místě. Policisté a celníci by proto měli získat právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům, jejichž řidič dluží za dřívější pokuty. Případně by řidič mohl dluh uhradit na místě kartou. Počítá s tím návrh, který ve středu podpořili poslanci. Změna má pomoci s vymáháním hlavně od cizinců.

◼ ČESKO

Dětské přídavky se mohou zvýšit

Přídavky na děti by se mohly zvýšit zhruba o čtvrtinu. Rozšířit se může také okruh rodin, které na ně mají nárok. Změny navrhuje novela zákona, kterou ve středu podpořili poslanci. Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Podle návrhu by to mělo být 630 až 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem budou mít dávku nadále o 300 korun vyšší.

◼ ČESKO

Přes 200 případů britské mutace viru je v Česku

Státní zdravotní ústav zaznamenal v Česku více než 200 případů nakažení britskou mutací koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19. Nakažlivější mutace se podle ústavu šíří Českem od prosince. Počty nakažených však nemusí být kompletní. Odborníci se na základě zkušeností z okolních zemí domnívají, že v současné době může být asi desetina všech případů s novou mutací..

◼ ČESKO

Nakažených zdravotníků je proti listopadu asi polovina

Zdravotníků, kteří se aktuálně léčí s covidem-19, bylo podle dat za úterý 4292, z toho 689 lékařů a 1904 sester. Na začátku listopadu jich byl téměř dvojnásobek, na začátku prosince ale o 1000 méně. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Od loňského března, kdy epidemie v Česku začala, je nakažených zdravotníků 60 817. Z nich přes 10 tisíc jsou lékaři. Celkově pracuje ve zdravotnictví téměř 270 tisíc lidí.

◼ ČESKO

O zrušení kojeneckých ústavů se bude dál jednat

Sněmovna dala šanci navrhovanému zrušení dětských domovů pro děti do tří let věku, tedy někdejších kojeneckých ústavů. Skupina poslanců v čele s Alešem Juchelkou (ANO) chce, aby místo nich vznikla centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním. Přeměna by měla trvat tři roky. KSČM se ve včerejším úvodním kole nepodařilo prosadit zamítnutí novely. Předlohu nyní projednají zdravotnický a sociální výbor.

◼ ČESKO

Lékař Dbalý si odpyká za korupci sedm let

Někdejší ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý si za ovlivňování zakázek a přijímání úplatků odpyká sedm let vězení. Včera o tom rozhodl pražský vrchní soud. Součástí verdiktu je peněžitý trest 10,9 milionu a povinnost nahradit nemocnici škodu 49,5 milionu korun. Lékař svou vinu od počátku stíhání odmítá.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Při nákaze britskou mutací se více kašle, chuť funguje

Příznaky u lidí nakažených covidem-19 se podle britského průzkumu liší podle toho, zda pacienty zasáhla britská mutace, nebo původní covid. "Ztráta chuti a ztráta čichu byly výrazně méně časté u lidí pozitivních s britskou variantou," popisuje britský statistický úřad. "Jiné příznaky byly běžnější u britské varianty, nejčastější byl kašel, bolest v krku, únava, bolest svalů a horečka," uvádí úřad. Dušnost, bolest hlavy a obtíže se zažíváním jsou stejně časté u obou variant.

Nárůst byl v podstatě stejný pro pivo, víno i destiláty.

Ladislav Csémy