Cesta k novému jadernému bloku v Dukovanech dospěla do fáze, kdy jsou na stole skoro všechny karty. Vláda už ani nepředstírá, že stovky mi­liard do nejdražší investice v novodobých českých dějinách nasype někdo jiný než státní rozpočet. Na čem nyní opravdu záleží, je otevřít vrata tak doširoka, aby jimi mohl nerušeně projít Rosatom. Překvapením je ale faktické odepsání čínského zájemce, který dosud dělal ruskému favoritovi stafáž a byl argumentem, proč dodavatele ze zemí, kde vládne nedemokratický, nepředvídatelný a k Západu nepřátelský režim, do tendru pustit. Torpéduje se tím logika "čím víc zájemců se o Dukovany 2 popere, tím nižší bude cena nového zdroje a o to levnější elektřinu budeme v Česku mít".

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.