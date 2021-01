Na začátku se tři týmy vědců z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) rozjely do různých koutů republiky, aby na polích posbíraly několik vzorků zemědělské půdy.

Pracovníci nijak netroškařili. Pokaždé jí nakopali minimálně sto kilogramů. Vždy šlo o svrchních 20 centimetrů ornice. Nezvykle velké vzorky pak svezli do Prahy a začali zjišťovat, jak na půdu působí zbytky léčiv, které do ní v laboratorních podmínkách dodávali. Ve skutečnosti se do ní dostávají i běžně s čistírenskými kaly či kejdou a hnojem od hospodářských zvířat, která užívají veterinární léčiva.