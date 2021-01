Voskovec s Werichem zpívali, že "život je jen náhoda a smrt je jako moře". Jako na moři stoupají a klesají vlny pandemie a s nimi výkon ekonomiky a prognózy do dalších měsíců. První vlna překvapila, počty nakažených a mrtvých byly relativně nízké, ekonomické ztráty obrovské. Ve druhé vlně to bylo naopak. S funkčními vakcínami svitla naděje, že se brzo vše vrátí do původních kolejí. Jenže mezitím druhá vlna rychle přešla do třetí vlny a očkování se trochu zaseklo. Optimismus z konce loňského roku dostává trhliny.

V tomto duchu vyznívá také aktualizace makroekonomické prognózy Mezinárodního měnového fondu. Odhad růstu globální ekonomiky se zlepšil, letos MMF počítá s růstem o 5,5 procenta, zatímco podzimní prognóza uváděla odhad o 0,3 procentního bodu nižší. Nicméně prognózy pro všechny evropské země naopak klesly. Prognóza růstu HDP eurozóny nyní dosahuje 4,2 procenta, zatímco podzimní edice prognóz počítala s růstem o 5,2 procenta. To není příznivá zpráva pro českou ekonomiku, která do zemí eurozóny vyváží dvě třetiny svého vývozu.

Důvody zhoršení prognózy pro Evropu? Třetí vlna pandemie v úvodu roku a pomalý start vakcinace. Minimálně první dva měsíce roku, možná déle, bude značná část služeb ochromena preventivními opatřeními proti šíření koronaviru. Ekonomiku také oslabují zavřené školy.

Čím déle tento stav bude trvat, tím hlouběji se budou propadat ekonomické prognózy. MMF explicitně uvádí, že odhady podmiňuje rychlá vakcinace, která by měla umožnit výrazné oživení ekonomiky v druhé polovině roku. Jenže Evropa, s výjimkou Velké Británie, na startu vakcinačního maratonu tak trochu zaspala. Naději nepomáhají ani zprávy o nižších dodávkách vakcín.

Přesto existuje cesta, jak dopady zmíněných problémů na ekonomiku zmírnit. Tou by byla efektivní pomoc ze strany státu. Mimochodem, už jste četli malou útlou knihu Samuela Becketta o čekání Vladimíra a Estragona na jejich přítele?

