Zní to jako bezvadná příležitost: dáme vám za akcii o 20 procent více, než za kolik se právě prodává na burze. A chceme jich hodně, nakoupíme za tuto cenu až třicetiprocentní podíl. Nabídka, se kterou na konci minulého týdne přišla finanční skupina PPF Petra Kellnera za akcionáři banky Moneta, samozřejmě burzu rozhýbala. Včera změnily majitele akcie za více než 240 milionů korun, v pondělí objem obchodů s cennými papíry označenými tickerem MONET.PR překročil dokonce půl miliardy, mnohonásobek denního průměru. Ovšem co dělal kurz? Těsně k 80 korunám nabízeným PPF se dostal jen na chvilku po pondělním otevření burzy, pak kolísal a klesal. Kdo chtěl své akcie prodat včera, musel se spokojit s výnosem o 10 procent nižším, než ve své dobrovolné nabídce slibuje PPF. Proč někdo tak nevýhodné obchody dělá? A v takové míře?

Jedním z vysvětlení může být, že PPF nemíní jen nakoupit akcie Monety od jejích současných akcionářů, současně chce této bance prodat svou Air Bank i s přívažkem v podobě tuzemského Home Creditu. A těchto aktiv si cení hodně. Opakuje se tak příběh z předloňské zimy, kdy ale vedení Monety požadovalo miliardovou slevu a PPF z jednání uraženě vycouvala. Nyní se má pořadí kroků otočit: nejdřív PPF získá velký podíl v Monetě a teprve následně jí prodá své bankovně-splátkové dcerky. A protože vlastnická struktura Monety je z historických důvodů roztříštěná jako u žádné jiné firmy na české burze (o bankách to platí stoprocentně), bude mít na valné hromadě velmi silnou páku.

To část akcionářů vidí jako past. Proč ale nevyužijí nabídku odkupu od PPF? Zřejmě z obavy, že na všechny zájemce o prodej se nedostane a část akcií zůstane minoritářům v ruce. "Dar" v podobě (na české poměry) solidní prémie nad dosavadní kurz proto vnímají jako danajský. To může být důvod, proč pár korun na akcii obětovat a utéct, dokud to ještě jde. Kdo ví, co s akcií bude, až PPF Monetu fakticky ovládne.