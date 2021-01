◼ USA

Biden potvrdil závazky USA ke kolektivní obraně

Americký prezident Joe Biden v telefonátu s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem potvrdil závazky Spojených států k principu kolektivní obrany, uvedl Bílý dům. Biden také šéfovi aliance řekl, že je připravený spolupracovat s americkými spojenci při řešení řady společných bezpečnostních problémů, jako je Afghánistán, Irák a Rusko. Po nástupu do Bílého domu také poprvé telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

◼ NĚMECKO

Německo zvažuje zastavit přílety do země

Spolková vláda v Německu debatuje o omezení počtu příletů do země téměř na nulu s cílem zabránit šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Deníku Bild to řekl německý ministr vnitra Horst Seehofer. Kancléřce Angele Merkelové představil plány, jak by se daly drasticky omezit cesty do Německa. Mezi dalšími zvažovanými opatřeními je uzavření hranic vůči regionům, kde jsou zmutované kmeny koronaviru více rozšířené.

◼ ČESKO

Hejtmani plánují řešit s Havlíčkem mýto

Asociace krajů hodlá s s ministrem dopravy a průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO) probrat placení mýtného na silnicích. Hejtmanům vadí, že na některých silnicích prvních tříd se platí, zatímco na jiných ne. Jízdou po nezpoplatněných se tak některá auta placení vyhýbají. Asociace bude také žádat kompenzace za koronavirové dopady na veřejnou dopravu v krajích v loňském roce. Za rok 2019 stát na mýtu vybral skoro 11 miliard korun.

◼ ČESKO

Maláčová ohlásila další jednání o ochraně dětí

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce s poslanci i se členy vlády v příštích týdnech ještě jednat o změnách v návrhu novely o ochraně dětí při jejím projednávání ve sněmovně. Úpravy by se měly týkat financování klokánků a podobných domovů či navýšení odměn pro pěstouny. Organizace na pomoc dětem a rodinám mají k nynější podobě vládní novely výhrady. Podle nich ohroženým dětem a náhradním rodinám dostatečnou podporu nezajišťuje.

"

Na českém trhu je spousta zombie firem, které drží nad vodou nízké úrokové sazby nebo vládní podpůrné programy.

Lubor Lacina

ředitel think-tanku Mendelova evropského centra

◼ RUSKO

Rusko a USA prodlužují jadernou smlouvu

Rusko a Spojené státy se dohodly na prodloužení smlouvy o kontrole jaderných zbraní Nový START. Uvedl to úřad ruského prezidenta Vladimira Putina, který o tom hovořil se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Ruský deník Kommersant napsal, že úmluva má být prodloužena o pět let. Původní smlouva, podepsaná v roce 2010 v Praze, vyprší 5. února. Omezuje počet jaderných hlavic na nosičích na nejvýše 1550 na každé straně.

◼ ČESKO

K očkování proti covidu se začali hlásit zdravotníci

Registr k očkování proti covidu-19 začal včera fungovat i pro zdravotníky. Za první den se jich na webu registrovalo přes 5000. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že většina nově zaregistrovaných nedostane rovnou termín k očkování, protože vakcíny není dost. Do soboty bylo naočkováno 104 tisíc zdravotníků, což je zhruba polovina. Dvě třetiny očkovaných pracují v nemocnicích nebo u zdravotnické záchranné služby.

◼ USA

MMF zlepšil kvůli očkování odhad růstu

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok o 0,3 procentního bodu na 5,5 procenta. Důvodem je očekávané zvýšení aktivity díky očkování proti covidu-19 a další ekonomická pomoc ve velkých zemích. V příštím roce má tempo růstu zpomalit na 4,2 procenta. Příznivější byl podle předběžného odhadu také loňský rok, ekonomika během něj podle aktualizovaného výhledu klesla o 3,5 procenta.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Příjmy elitních fotbalových klubů klesly o 12 procent

Dvacet nejlépe vydělávajících fotbalových klubů světa v sezoně 2019/20, ovlivněné koronavirem, utržilo o 12 procent méně než v předchozím ročníku. Poradenská společnost Deloitte ve svém každoročním žebříčku vyčíslila výdělky elitní dvacítky klubů za poslední ukončený ročník na 8,2 miliardy eur (213,1 miliardy korun), v sezoně 2018/19 to bylo 9,3 miliardy eur. Nejlépe vydělávajícím klubem zůstala Barcelona před Realem Madrid a Bayernem Mnichov.

◼ ČESKO

Zemřela herečka Hana Maciuchová. Bylo jí 75 let

Po dlouhé a těžké nemoci v úterý zemřela v Olomouci herečka Hana Maciuchová. Dlouholeté člence pražského Divadla na Vinohradech bylo 75 let. Popularitu jí přinesla role v seriálu Nemocnice na kraji města. Velkou charakterní roli jí poskytl Skalského film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze z roku 1989, kde ztvárnila Olgu Scheinpflugovou. Zahrála si i v Samotářích Davida Ondříčka či naposledy drobnější roli ve filmu Tátova volha.

◼ ČESKO

Ptačí chřipka se objevila na dalších místech

Na kraji Českých Budějovic a v Hradišti u Písku se objevily další případy nákazy ptačí chřipkou. Vir byl prokázán u několika kachen a labutí. Stát kvůli snaze omezit přenos choroby zakázal v celém Česku větším chovatelům chov drůbeže ve volných výbězích, omezuje se také prodej a přemisťování drůbeže. Za porušení hrozí chovatelům pokuta 100 tisíc korun jako fyzickým osobám a až dva miliony korun pro právnické nebo podnikající osoby.

◼ ČESKO

Cizinci tvoří 15 procent všech zaměstnanců

Za poslední desetiletí se podíl zahraničních pracovníků na českém trhu práce téměř ztrojnásobil. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu tvořili v roce 2019 cizinci zhruba 15 procent všech zaměstnanců v Česku. Na konci předminulého roku mělo zaměstnání v Česku skoro 622 tisíc lidí z ciziny. Přibývá jich ve všech odvětvích, koronavirová krize narůstající počet jen dočasně omezila.

◼ ČESKO

KSČM si na ANO prosadila pět týdnů dovolené

Komunisté v úterý jednali s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o podpoře menšinové vlády. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se shodli, aby zaměstnanci měli ze zákona pět týdnů dovolené. O přesunu 10 miliard korun z vládní rezervy do rozpočtu armády spolu oba předsedové stran nejednali. Původně zástupci ANO slíbili, že miliardy dají ministerstvu obrany během ledna. Do rezervy se peníze přesunuli na popud KSČM.

"

Představuji vám lék, který neutralizuje koronavirus. Je znám jako zázračné kapky Josého Gregoria Hernándeze.

Nicolás Maduro

Prezident Venezuely představil lék na covid. Lékaři o tom pochybují.

◼ ČESKO

Nekalí prodejci energií mají mít větší dohled

Lidé by se měli dočkat lepší ochrany na trhu s energiemi. Přinést ji má novela energetického zákona, která především zavádí registr zprostředkovatelů nabídek energií. S návrhem na úterním jednání souhlasila většina poslanců. Lidé podle návrhu budou moci bez postihu vypovědět smlouvu do 15 dnů od uzavření. Podle ministerstva obchodu a průmyslu jde o další krok v boji proti takzvaným energošmejdům.

◼ ČESKO

Poslanci odmítli odsoudit situaci v Rusku

Sněmovna odmítla návrh ODS na odsouzení tvrdého potlačení demonstrací na podporu ruského opozičního lídra Navalného a výzvu k jeho propuštění. Návrh získal hlasy jen čtyř desítek poslanců ze stovky přítomných. Nepodpořil jej nikdo z poslanců SPD, stejně tak ani většina poslanců za ANO, ČSSD a KSČM. Potlačení demonstrací, v nichž ruské bezpečnostní síly zadržely tisíce lidí, odsoudily už státy Evropské unie.

◼ ČESKO

Politici by uvítali přesun Koněva na pietní místo

Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) navrhuje přesunutí pomníku maršála Ivana Koněva na pietní místo. Například tam, kde jsou pohřbeni vojáci Rudé armády. Návrh přivítal i premiér Andrej Babiš (ANO), prezident Miloš Zeman či starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), kde socha stála. Nyní je pomník v depozitáři hlavního města.

◼ DOPRAVA

České dráhy posílí bezbariérové spoje

České dráhy během letošního roku rozšíří počet spojů s bezbariérovými vozy. V současnosti vypravují 4910 takových spojů, což je o 65 více než o rok dříve. Loni obsazenost těchto spojů klesla. Důvodem byla koronavirová pandemie. V roce 2014 dráhy spustily objednávkový systém, v němž si zdravotně postižení zákazníci mohou zajistit přepravu a pomoc. Možnosti využilo přes 41 tisíc lidí.

◼ SLOVENSKO

Vláda rozšířila očkování i na starší generaci

Slovensko rozšířilo možnost přihlásit se na očkování proti covidu-19 i pro osoby starší 75 let, oznámil ministr zdravotnictví Marek Krajčí. V první fázi země očkovala hlavně zdravotníky a následně klienty a zaměstnance domovů seniorů. Slovensko se, stejně jako některé další země, potýká s krácením dodávek séra od firem Pfizer a BioNTech, kterým začalo očkovat v závěru loňského roku.