Vavřín vznešený je už od starověku považován za symbol vítězství a slávy. Věnce z listů této rostliny zdobily už hlavy římských vládců. A plody této zajímavé byliny nyní "sesbíraly" i TOP ženy Česka. Právě plody vavřínu inspirovaly designéry studia Q Designers při tvorbě cen, které získaly první tři dámy byznysu a veřejné sféry ankety Hospodářských novin.

Vyhlášení soutěže letos postihla opatření proti šíření koronaviru, a bylo tak kvůli tomu netradiční. Tři oceněné dámy z kategorií podnikatelka, manažerka a veřejná sféra a vždy jedna oceněná TOP žena start-upu se minulý pátek potkaly v newsroomu HN pouze na předání cen a následnou diskusi u kulatého stolu. I přesto krátkým setkáním nechyběla slavnostní atmosféra a na všech dámách bylo vidět, že se rády potkávají osobně.

Vítězkám ankety pogratulovala prostřednictvím předtočeného videa i její patronka Michaela Bakala. "Mě by v loňském roce, kdy jsme se viděly naposledy, nenapadlo, že se letos spojíme tímto neosobním způsobem. Doufám, že jste vy i vaši spolupracovníci prožili celý rok ve zdraví. Ocenění za loňský rok si zasloužíte, protože jste se popraly s tím, co přinesl, a na to si s vámi připíjím," uvedla Bakala.

Ve studiu internetové televize DVTV pak přední podnikatelky, manažerky, ženy veřejné sféry a start-upů diskutovaly na téma rozdělené společnosti. K polarizaci podle nich přispívá i nynější pandemie koronaviru. Kromě toho vítězky debatovaly s novináři HN také o zavedení eura v Česku, problémech sociálních sítí či nastavení mateřské a rodičovské dovolené. Videa a články k jednotlivým debatám budou v tištěné i on-line verzi HN vycházet v tomto a dalších týdnech.