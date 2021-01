Větší diverzitu ve vedení firem, s jejichž akciemi se obchoduje na burze, požaduje Sheryl Sandbergová, provozní ředitelka technologické společnosti Facebook. "Věříme, že každá firma by se měla zajímat o zastoupení žen a menšin. Ve Facebooku nám tento přístup umožňuje vytvářet lepší produkty, lépe se rozhodovat a lépe sloužit našim zákazníkům," uvedla na začátku ledna v dopise adresovaném americké Komisi pro cenné papíry. Ta v současnosti projednává návrh burzy Nasdaq z počátku prosince. Ten by v případě schválení zavedl do budoucna povinnost, aby každá firma, která se na tomto trhu obchoduje, měla ve správní radě minimálně jednu ženu a k tomu jednoho zástupce menšin, například homosexuálů.

Carly Fiorinová byla v letech 1999 až 2005 generální ředitelkou počítačové firmy Hewlett-Packard. Byla první ženou, jež šéfovala některé z TOP 20 největších amerických firem. Indra Nooyiová šéfovala koncernu PepsiCo v letech 2006 až 2018. Ve své době byla také označována za jednu z nejvlivnějších manažerek světa. Mary Barraová je od roku 2014 šéfkou General Motors. Stala se první ženou v čele velké světové automobilky. Loni ji magazín Forbes označil za šestou nejmocnější ženu světa.

Samotná Sandbergová patří mezi nejvýše postavené ženy v americkém byznysu. Ve Facebooku je na své současné pozici již od roku 2008. Předtím působila v jiné obrovské technologické firmě − jako viceprezidentka pro globální on-line prodej a operace. Přestože manažerek ve vedení amerických korporací v posledních letech přibývá, stále jsou muži ve správních radách a na pozicích generálních ředitelů (CEO) v drtivé většině. V závěru minulého roku působilo na pozici CEO největších firem z žebříčku Fortune 500 pouze 41 žen. Jako jedny z posledních jejich řady rozšířily například Lauren Hobartová z firmy Dick's Sporting Goods, Karen Lynchová v CVS Health a Jane Fraserová v Citigroup. Fraserová je vůbec první ženou, jež se dostala až do čela některého z největších amerických finančních domů.

Kromě manažerek přibývá i úspěšných zakladatelek firem. Jednou z těch, jejichž hvězda raketově stoupá, je teprve 31letá Whitney Wolfe Herdová. Ta je zakladatelkou a CEO společnosti Bumble, která provozuje stejnojmennou on-line populární seznamku. Bumble nedávno avizovala svůj plán vstoupit s akciemi na burzu. Herdová se stane vůbec nejmladší ženou, jež přivede technologický start-up na burzu. A navíc firmu, v jejímž vedení mají ženy převahu.