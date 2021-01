Národní koordinátor očkování proti covidu-19 Zdeněk Blahuta se kvůli zdravotním důvodům vzdal své funkce. Změnu oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Šedesátiletého Blahutu nahradí Kateřina Baťhová, která dosud na ministerstvu působila jako ředitelka odboru mezinárodních věcí a Evropské unie.

"Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou," řekl Blahuta serveru iRozhlas.cz. "Zvenku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct," prohlásil.

"Když začala chodit očkovací látka a Pfizer přestával držet dohody, tak to bylo skutečně horší a horší," uvedl nedlouho poté v krátkém rozhovoru pro stejný server. Narážel na zásobování vakcínou od spolupracujících firem Pfizer a BioNTech.

2 měsíce strávil ve funkci národního koordinátora pro očkování proti koronaviru Zdeněk Blahuta.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ohlásil výměnu v pondělí na Twitteru. "Vyšel jsem vstříc panu doktoru Blahutovi, který se s ohledem na svůj zdravotní stav vzdává funkce národního koordinátora pro vakcinaci. Panu doktorovi tímto děkuji za vykonanou práci. Funkcí jsem pověřil Kateřinu Baťhovou, která se danou agendou rovněž zabývá," napsal.

Na tiskové konferenci po jednání vlády ministr uvedl, že pozice vyžaduje extrémní nasazení. "Je to něco, co je velmi zatěžující. Shodli jsme se na tom, že v současné době by to pro pana doktora bylo složité i s ohledem na jeho zdravotní stav," řekl Blatný.

Skončili v době koronaviru ◼ 12. března 2020 – Vláda odvolala hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou.

◼ 31. května 2020 – Epidemiolog Roman Prymula skončil ve funkci náměstka ministra zdravotnictví.

◼ 24. srpna 2020 – Epidemiolog Rastislav Maďar skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karantény.

◼ 21. září 2020 – Odstoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

◼ 29. října 2020 – Roman Prymula jako ministr zdravotnictví skončil po kauze s návštěvou restaurace bez roušky.

◼ 1. prosince 2020 – Rezignoval národní koordinátor testování na covid-19 Marián Hajdúch.

◼ 14. ledna 2021 – Odstoupil ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.

S Blahutou situaci probíral podle svých slov několikrát. "Právě proto, že bedlivě sleduji práci svých podřízených, ve chvíli, kdy mám pocit, že z nějakého důvodu, v tomto případě zdravotního, by nebylo dosahováno stoprocentního výkonu, protože bych toho člověka přetěžoval, okamžitě najdu někoho, kdo je schopen tento výkon podat. A to jsem udělal," dodal Blatný.

Blahuta se koordinátorem očkování pro Českou republiku stal loni v prosinci, z funkce tedy odchází po necelých dvou měsících. Dříve byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Blahuta vedl na ministerstvu koordinační tým, který by se měl starat mimo jiné o logistiku, klinický dohled nad vakcínami, sběr dat a zajištění IT či mediální komunikaci. Jedním z jeho úkolů bylo také rozpracovat první návrh očkovací strategie. Dokument, který byl dokončen před Vánocemi, poté sklidil poměrně velkou kritiku. Úpravu žádalo například ministerstvo školství i některé kraje.