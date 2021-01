◼ PRACOVNÍ TRH

Kvůli viru zaniklo čtyřikrát více míst než v roce 2009

V loňském roce kvůli pandemii nemoci covid-19 zaniklo čtyřikrát více pracovních míst než v nejhorším období globální finanční krize v roce 2009. Omezení činnosti podniků a veřejného života zrušilo loni 8,8 procenta všech pracovních hodin, což odpovídá 255 milionům pracovních míst na plný úvazek. Vyplývá to z odhadu Mezinárodní organizace práce. Podle ní přestala většina lidí, kteří přišli o práci, úplně hledat zaměstnání.

◼ ČESKO

V Česku budou zakázaná plastová brčka a příbory

Vláda na pondělním jednání schválila návrh zákona, který zakazuje jednorázové plastové výrobky, například příbory, brčka, vatové tyčinky či tyčky k uchycení balonků. Zákon má platit od letošního července, ještě jej však předtím musí schválit parlament. Předloha zákona vychází z evropské směrnice přijaté v roce 2019. Ta má za cíl omezit plastový odpad v mořích a v oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví.

◼ ITÁLIE

Italský premiér Conte podá kvůli krizi demisi

Italský premiér Giuseppe Conte podá podle agentury Reuters dnes demisi. Podle deníku Corriere della Sera ministerský předseda doufá, že od hlavy státu získá mandát k sestavení nového kabinetu. Conte má podporu dvou největších italských vládních stran − Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany, která Conteho v pondělí vyzvala k demisi a složení nové vlády, která bude mít silnější podporu.

◼ ČESKO

Od února by měl platit pozměněný PES

Od začátku února by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohly platit změny v protiepidemickém systému PES. V pátém stupni opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách. Součástí by mělo být také "důrazné doporučení" na nošení respirátorů. Vláda bude o změnách ještě dnes jednat.

"

Tak prázdné dálnice a trajekty jako teď jsme ještě neměli.

Shane Brennan

Šéf britské Asociace společností studeného řetězce hodnotí obchod a logistiku po vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

◼ NĚMECKO

Söder trvá na testech pro vstup do Bavorska

Bavorský premiér Markus Söder v telefonátu s předsedou české vlády Andrejem Babišem (ANO) zdůraznil, že trvá na povinných testech na koronavirus u osob přijíždějících z Česka. Bavorsko nově vyžaduje rozbory každých 48 hodin. Některé okresy připomínají, že jim čeští pendleři musí pravidelně předávat výsledky testů elektronicky nebo poštou. Na přechodech do Bavorska se včera kvůli testům tvořily dlouhé kolony.

◼ ČESKO

Vláda odmítla Havlíčkův návrh na otevření skiareálů

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) neuspěl na vládě s návrhem na otevření skiareálů. Do středečního jednání kabinetu má připravit přísnější podmínky pro případný provoz lyžařských středisek a opět se o nich bude diskutovat. Havlíček to řekl po jednání vlády. Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot uvádí, že situace se už stává neúnosnou a hraničním termínem pro spuštění provozu je pátek 29. ledna.

◼ USA

Soud ukončil korupční žaloby vůči Trumpovi

Nejvyšší soud USA pět dní po konci prezidentského mandátu Donalda Trumpa ukončil trojici žalob, které někdejší hlavu státu obviňovaly z porušení protikorupčních ustanovení americké ústavy. Trump podle žalob profitoval ze svého úřadu mimo jiné díky tomu, že vlastní luxusní hotel nedaleko Bílého domu, v němž se často ubytovávaly zahraniční delegace ve snaze získat si prezidentovu přízeň.

◼ ČESKO

Kraj zaplatí firmě miliony kvůli prostoru v Milovicích

Středočeští zastupitelé schválili smlouvu o vyrovnání se společností Mladá RP, která v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku bourala zchátralé objekty po sovětské armádě. Kraj jí má zaplatit 111 milionů korun kvůli vypořádání bezdůvodného obohacení. Podle úřadu hejtmana by při pokračování sporu kraji hrozilo, že bude muset firmě uhradit 150 milionů. Smlouvu o dlouhodobém pronájmu uzavřel kraj s Mladou RP v roce 2010.

◼ ČESKO

Letošní maturity se kvůli covidu změní

Letošní maturity se kvůli epidemii covidu-19 budou konat v upravené podobě, neměly by se ale úplně zrušit. Oznámil to v pondělí ministr školství Robert Plaga (za ANO). Změny by chtěl představit ve druhé polovině týdne, zatím se podle něj o nich stále jedná. "Úpravy by měly zohledňovat zájem maturantů o studium na vysoké škole i jejich uplatnění v praxi," uvedl ministr.

◼ ČESKO

Novou rektorkou AMU bude Radok Žádná

Vláda schválila návrh na jmenování Ingeborg Radok Žádné novou rektorkou Akademie múzických umění. Současného rektora Jana Hančila, který školu vedl po dvě volební období, by měla ve funkci na následující čtyři roky vystřídat 15. února. Jmenovat ji musí prezident. Ingeborg Radok Žádná na AMU působí jako prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost a také učí na katedře hudební produkce Hudební a taneční fakulty AMU.

◼ ČESKO

Ekonomika země má být založena na inovacích

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR chce cílit na to, aby Česko v příštích letech bylo odolnou ekonomikou založenou na znalostech a inovacích. Vyplývá to z její aktualizace pro roky 2021 až 2027. Materiál v pondělí schválila vláda. Dokument navazuje na původní strategii pro programové období 2014 až 2020, jejíž poslední revize byla schválena vládou v roce 2018.

◼ ČESKO

Stát možná přispěje autistům na auto

O příspěvek na pořízení auta možná budou moci od příštího roku žádat i rodiny lidí s poruchou autistického spektra (PAS), kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí by zas stát mohl přispět na invalidní vozík. Návrh novely o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením schválila v pondělí vláda. Aby změny začaly platit, musí novelu přijmout i parlament a podepsat prezident.

"

Postcovidovým syndromem trpí až 15 procent profesionálních sportovců.

Jaroslav Větvička

šéflékař Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace

◼ ČESKO

Loni klesl počet nových exekucí téměř o pětinu

Loni bylo v Česku zahájeno zhruba 407 tisíc nových exekucí, což znamená meziroční pokles o více než 18 procent. Jde o nejmenší počet nově zahájených exekucí minimálně za posledních 11 let, jak vyplývá z dat Exekutorské komory. Významný podíl má na tom pandemie koronaviru. Na základě vládních opatření se podle komory plošně omezilo provádění exekucí, což podle exekutorů škodí věřitelům.

◼ ČESKO

Správní rada VZP nechala ředitele ve funkci

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek zůstává ve své funkci. Správní rada nepovažuje jeho přednostní očkování proti koronaviru za porušení právních předpisů. Předsedkyně rady Věra Adámková (ANO) uvedla, že ředitel se nechal očkovat po doporučení svého lékaře kvůli určité diagnóze. Více věc nekomentovala. Sám Kabátek dříve sdělil, že se očkoval, aby ochránil své kolegy a zdravotníky.

◼ ČESKO

Praha má o čtvrt milionu lidí více, než se uvádí

Na území hlavního města žije až o čtvrt milionu lidí více, než kolik jich v ní má podle Českého statistického úřadu trvalé bydliště. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal na základě dat od mobilních operátorů udělat pražský magistrát. Praha by proto chtěla od státu více peněz z daní, jelikož více obyvatel zvyšuje náklady na provoz města. Oficiálně je v Praze evidováno 1,33 milionu lidí.

◼ ČESKO

Kloktací testy pro žáky mohou být za pár týdnů

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že v příštích týdnech by mohli mít studenti možnost využít kloktacích testů na koronavirus. Návrat do škol jimi ale není podmíněný, závisí na ministerstvu zdravotnictví. Kloktací testy by ministr preferoval u žáků devátých ročníků a maturantů, kteří mají prioritu v návratu do škol. Zároveň by ministr chtěl, aby testy byly placené ze zdravotního pojištění.

◼ RUSKO

Moskva viní Spojené státy z podpory demonstrací

Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance v Moskvě kvůli sobotním protestům na podporu opozičního předáka Alexeje Navalného. Moskvě se nelíbí, že americká ambasáda zveřejnila místa a časy několika demonstrací. Viní ji z podpory úřady nepovolených protestních akcí a vměšování se do vnitřních záležitostí země. Spolupracovník Navalného Leonid Volkov vyzval k dalším demonstracím na neděli 31. ledna.

◼ HONGKONG

Roušky odhozené v přírodě jsou nebezpečné pro zvířata

Jednorázové roušky pomáhají zachraňovat životy lidí, když chrání před koronavirem. Mohou být ale smrtelně nebezpečné pro některá zvířata. Podle expertů se vyskytly případy živočichů udušených rouškami či ptáků zamotaných několik dní v gumičkách roušek, takže bez pomoci lidí by uhynuli. Nevládní organizace Oceans Asia, která sídlí v Hongkongu, vyzvala vlády všech zemí, aby trestaly odhazování roušek v přírodě a podpořily roušky látkové.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Evropa mění postoj k venezuelské opozici

Evropská unie již neuznává lídra venezuelské opozice Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta země. Ministři zahraničí členských zemí schválili prohlášení, podle něhož je pozice bývalého předsedy venezuelského parlamentu srovnatelná s dalšími opozičními předáky. Evropa zároveň neuznává výsledky prosincových voleb, v nichž bez účasti opozice parlament ovládli lidé autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

◼ RUSKO

Rusko přijalo zkrácený trest za doping

Proti dvouletému vyloučení země z velkých sportovních soutěží kvůli opakovaným dopingovým proviněním se Rusko odvolávat nebude. Zákaz zahrnuje olympijské hry v Tokiu 2021, zimní olympijské hry v Pekingu 2022 či fotbalové mistrovství světa v Kataru 2022. Oznámila to národní antidopingová agentura RUSADA. Původně čtyřletý trest, který Sportovní arbitrážní soud v Lausanne v prosinci zkrátil na polovinu, vyprší 16. prosince 2022.

"

Věřím, že teď máme na výběr mezi reformovaným státem a zhrouceným státem.

Gordon Brown

bývalý britský premiér pro list The Daily Telegraph. Podle Browna je zejména ve Skotsku nespokojenost tak hluboká, že ohrožuje existenci Spojeného království.

◼ USA

Moderna: Vakcína zabírá i na mutace z Británie a JAR

Americká biotechnologická společnost Moderna oznámila, že její vakcína proti covidu-19 podle laboratorních testů spouští odezvu imunitního systému i v případě infekce nakažlivějšími mutacemi koronaviru, které se poprvé objevily v Británii a v Jihoafrické republice. Firma však přesto zahájí dvě nové studie kvůli zjištění, že protilátky, které si naočkovaný jedinec po vakcinaci vytvoří, méně zabírají proti variantě SARS-CoV-2 objevené v JAR.

◼ SVĚT

Úbytek ledu na Zemi se překvapivě zrychlil

Tání ledu se kvůli klimatickým změnám urychluje. Podle nové vědecké studie ho nyní ročně na celém světě ubývá o 57 procent více než v polovině 90. let. Podle autorů výzkumu, jehož výsledek vyšel v časopisu The Cryosphere, je tak velké zrychlování překvapením. Z celkového objemu roční ztráty pochází 22 procent z horských ledovců, na něž připadá pouze jedno procento z objemu ledové vrstvy na zemském povrchu.

◼ ENERGETIKA

Obnovitelné zdroje už v EU vedou ve výrobě elektřiny

Obnovitelné zdroje energie loni v Evropské unii poprvé vystřídaly fosilní paliva na pozici hlavního zdroje elektřiny. Podle studie institutů Ember a Agora Energiewende jsou zeměmi s nejnižším podílem obnovitelných zdrojů v EU Česko a Slovensko. Z obnovitelných zdrojů, jako je vítr a solární energie, loni pocházelo 38 procent elektřiny v EU. Podíl fosilních paliv, jako je uhlí a plyn, činil 37 procent.

◼ ESTONSKO

V čele estonské vlády je poprvé žena

Estonsko má první premiérku v historii. Nástupcem Jüriho Ratase, který nedávno odstoupil v souvislosti s korupčním skandálem, se po pondělním hlasování v parlamentu stala Kaja Kal­lasová ze středopravicové Reformní strany. Kabinet Kallasové složí přísahu dnes. Opouští jej krajně pravicová Konzervativní lidová strana Estonska, jejíž účast ve vládě Kallasová odmítla.

◼ KAPITÁLOVÝ TRH

Český investor do fondů loni vydělal 5,9 procenta

Průměrný český investor do podílových fondů dosáhl loni ročního zhodnocení 5,86 procenta. Za výkonností stály především akciové fondy ve čtvrtém čtvrtletí 2020. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select na základě 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné. Při jeho výpočtu sleduje výnosnost fondů i jejich váhu v celkovém investičním portfoliu v ČR.

◼ GLOBÁLNÍ EKONOMIKA

Nejbohatší lidé se z krize již zotavili

Tisíc nejbohatších lidí se ze ztrát způsobených pandemií zotavilo za devět měsíců, nejchudším by to ale mohlo trvat i déle než deset let. Jak odhadla charitativní organizace Oxfam, majetek deseti nejbohatších lidí světa se od začátku pandemie zvýšil o půl bilionu dolarů (10,7 bilionu Kč), což by bez potíží každému zaplatilo vakcínu proti covidu-19 a zajistilo, že by nákaza nikoho neuvrhla do chudoby.

◼ GLOBÁLNÍ EKONOMIKA

Nejvíce přímých investic z ciziny získala Čína

Objem přímých zahraničních investic se loni ve světě kvůli pandemii propadl o 42 procent na 859 miliard dolarů (18,4 bilionu Kč). Byl tak více než 30 procent pod minimem z doby finanční krize z roku 2009. Největším příjemcem těchto investic se loni stala Čína s růstem o čtyři procenta na 163 miliard dolarů. Na prvním místě vystřídala USA, uvádí Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

◼ CESTOVNÍ RUCH

Provozovatel skiareálů TMR zruší 260 míst

Společnost Tatry mountain resorts (TMR), provozovatel největších lyžařských středisek a dalších služeb pro turisty hodlá na Slovensku zrušit 260 pracovních míst. Firma tento krok zdůvodnila uzavřením provozů a složitou situací v cestovním ruchu v souvislosti s koronavirovou krizí. Společnost podniká i v Česku, Polsku a Rakousku a po ohlášeném hromadném propouštění bude na Slovensku zaměstnávat celkem 1100 lidí.

◼ ELEKTRONIKA

Huawei jedná o prodeji značek luxusních mobilů

Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies jedná o prodeji svých značek luxusních chytrých telefonů P a Mate. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s jednáním. Huawei, který čelí sankcím USA, by tak mohl opustit výrobu špičkových smartphonů. Jednání s konsorciem investičních firem, za kterými stojí šanghajská vláda, se podle zdrojů stále nachází v počáteční fázi a nemusí skončit úspěšně.

◼ PRODEJ ODĚVŮ

Debenhams mění majitele, zanikne 12 tisíc míst

Britský on-line prodejce oblečení Boohoo koupil zhruba za 55 milionů liber (1,6 miliardy Kč) značku Debenhams, včetně jejího webu. Žádný ze 118 obchodů s oděvy, které má Debenhams na hlavních třídách britských měst, se ale Boohoo převzít nechystá. Zájem nemá ani o zaměstnance, takže v ohrožení je až 12 tisíc pracovních míst. Boohoo převzetí Debenhams popisuje jako transformační záležitost.

◼ REALITY

V Praze přibývá volných kanceláří

Podíl volných kanceláří v Praze ke konci loňského roku meziročně vzrostl o 1,5 procentního bodu na sedm procent. V porovnání s koncem září se nezměnil. Celkem bylo v hlavním městě 261 600 metrů čtverečních volných kanceláří. Podle údajů sdružení realitních poradenských firem Prague Research Forum (PRF) bylo nejvíce prázdných kanceláří v Praze 5 s podílem 8,8 procenta.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Ostravskému letišti loni klesl počet cestujících

Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku loni odbavilo 37 709 cestujících. Bylo to o 285 611 pasažérů (88 procent) méně než v roce 2019. Důvodem poklesu byla koronakrize. Letišti zato výrazně vzrostlo množství přepraveného nákladu, a to o 70 procent na 14 228 tun. Minulý týden letiště oznámilo spuštění nové linky do Kyjeva na Ukrajině od 26. dubna a stejně tak od dubna má Ryanair obnovit linku do Londýna.

◼ E-SHOPY

Zoot upustil od vlastních výdejen

Internetový obchod s módou a doplňky Zoot upustil od vlastních výdejen. V současné době už všechny uzavřel, osobní vyzvednutí a vyzkoušení na místě chce nadále řešit přes partnerské módní butiky, kterým platí za každou vydanou objednávku. Síť těchto výdejen v Česku a na Slovensku čítá 120 míst, do konce roku by jich mělo být kolem 150.