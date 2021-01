Policie šla najisto. Sotva Julia Navalná dorazila k moskevskému Puškinovu náměstí, zadrželi ji policisté, zavřeli do auta a odvezli pryč. Na náměstí mezitím lidé demonstrovali na podporu jejího manžela, opozičního vůdce Alexeje Navalného. Ten sedí ve vazbě poté, co se do vlasti vrátil z Německa, kde se léčil ze srpnové otravy, kterou připisuje ruským úřadům. Protesty proti jeho zatčení se v sobotu převalily celým Ruskem, od Dálného východu až po Petrohrad. Policie zadržela 3500 lidí, což je v zemi historický rekord v počtu zatčených demonstrantů během jednoho dne.

