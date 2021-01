◼ EVROPSKÁ UNIE

AstraZeneca dodá unii méně dávek proti covidu

Výrobce vakcíny AstraZeneca upozornil Evropskou komisi, že dodávky jeho očkovací látky budou nižší, než byl původní předpoklad. Jako důvod společnost uvedla úpravy preparátu kvůli novým mutacím koronaviru. Méně dávek očkovací látky dorazí do Evropy také od společnosti Pfizer. Ta sice uvedla, že její vakcína proti novým mutacím funguje, nicméně její dodávky budou zatím nižší kvůli přípravě na zvýšení výrobních kapacit.

◼ ČESKO

Nemocní či lidé v karanténě by mohli dostat bonus

Sociální demokraté navrhují, aby zaměstnavatelé vypláceli bonus nemocným s covidem a lidem v karanténě, který by si následně odečetli od odvodů. V pořadu televize Prima Partie to uvedl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Kabinet podle něj zvažuje různé cesty, jak motivovat občany k testování a k tomu, aby se nevyhýbali karanténě. Pro hospodaření státu by bonus znamenal výdaj zhruba 100 milionů korun.

◼ AUSTRÁLIE

Google hrozí Austrálii blokací vyhledávače

Společnost Google varovala, že zablokuje svůj vyhledávač v Austrálii, pokud vláda prosadí zákon, který donutí velké internetové společnosti jako Google a Facebook platit mediálním firmám za používání jejich obsahu. Google je ochotný platit za používání jejich obsahu, nikoliv za zveřejnění odkazů nebo úryvků, jak určuje zákon. Hrozbu Googlu zkritizoval australský premiér Scott Morrison.

◼ ČESKO

Ministr očekává další úhyny na ptačí chřipku

V Česku se objeví další nálezy uhynulých divokých ptáků na ptačí chřipku, očekává ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Nákazová situace je podle něj špatná, nemoc je v mnoha evropských státech. V Česku se choroba objevila minulý čtvrtek, když na Písecku uhynuly na ptačí chřipku dvě labutě. Veterináři nyní dělají soupis komerčních chovů v okolí nálezu. V roce 2017 bylo kvůli nemoci vybito v Česku téměř 100 tisíc ptáků.

"

Chápu rozladění, že není otevřeno. V nemocnicích je ale přes 6000 lidí a denně máme 8000 nových případů.

Jan Blatný

ministr zdravotnictví

◼ ČESKO

Vláda čeká s nošením respirátorů kvůli ceně

V Česku se zvýšila poptávka po respirátorech poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vláda zvažuje jejich povinné nošení do MHD a obchodů. Stát zatím čeká, jak se nařízení osvědčí v Německu a Rakousku. Vláda také čeká kvůli tomu, že chce, aby opatření neznamenalo pro lidi finanční zátěž. Ministři proto diskutují o možnosti zajistit prodej respirátorů za přiměřené ceny tak, aby si je všichni mohli dovolit.

◼ SPOJENÉ STÁTY

Zemřel legendární moderátor Larry King

Ve věku 87 let zemřel o víkendu americký moderátor Larry King, jenž byl začátkem ledna hospitalizován s covidem-19. Americká televize CNN vysílala Kingův pořad Larry King Live po dobu 25 let, za něž moderátor natočil přes 6000 dílů. Od roku 2012 byl k vidění na internetové Ora TV a v televizi Russia Today, placené Ruskem. King za svou kariéru natočil tisíce rozhovorů s herci či světovými vůdci.

◼ ČESKO

Platy učitelů se mohou zvyšovat

Velikost učitelských platů by měla být navázána na průměrnou mzdu. Sněmovnou v pátek prošel dílčí návrh, podle něhož by se měly zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. Návrh prošel navzdory nesouhlasu ministra školství Roberta Plagy (ANO). Sněmovna však musí ještě schválit celou novelu zákona, k čemuž by se měli poslanci dostat nejdříve ve středu.

◼ ČESKO

Soud zrušil kolaudaci komplexu Blanka

Městský soud v Praze vyhověl žalobě spolku Holešovičky pro lidi a zrušil kolaudační souhlas pro největší část tunelového komplexu Blanka mezi Špejcharem a Pelc Tyrolkou. Město nesplnilo podmínky stavebního povolení, například dokončení Pražského okruhu nebo snížení emisí a hluku v ulici v Holešovičkách. Věc se nyní vrátí na silniční úřad pražského magistrátu. Na provoz tunelu to zatím nebude mít vliv.

◼ ČESKO

Hudební soutěž prodloužila uzávěrku přihlášek

Pořadatelé mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro vzhledem k přetrvávajícím omezením v souvislosti s pandemií koronaviru prodloužili uzávěrku přihlášek. Ta je nově stanovena na 26. února. Loni se soutěž kvůli šíření koronaviru neuskutečnila. Informoval o tom mluvčí pořádajícího festivalu Pražské jaro Pavel Trojan mladší. Letošní 72. ročník soutěže by se měl uskutečnit od 6. do 15. května v oborech klavír a smyčcové kvarteto.

◼ ČESKO

Mládě pandy červené zamíří do zoo v Berlíně

Ostravskou zoologickou zahradu na jaře opustí mládě pandy červené, které je prvním potomkem nově sestaveného chovného páru. Mladý samec zamíří do zoologické zahrady v Berlíně, aby posílil tamní chov. Ostravští chovatelé doufají, že by se zahrada letos mohla dočkat dalšího přírůstku, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková. Pandy červené patří mezi ohrožené druhy zvířat. Největší hrozbou je pro ně úbytek přirozeného prostředí.

◼ ALBÁNIE

Ruský diplomat ignoroval opatření a byl vyhoštěn

Albánie se v pátek rozhodla vyhostit ruského diplomata Alexeje Krivošejeva kvůli tomu, že podle úřadů nerespektoval omezení zavedená v rámci boje proti šíření koronavirové nákazy. Albánské ministerstvo zahraničí vyjádřilo přesvědčení, že ruská strana tento důvod pochopí. Ministerstvo ve zdůvodnění uvedlo, že Rus od dubna loňského roku stanovené předpisy porušoval neustále.

◼ NĚMECKO

Kvůli dolu Turów podala stížnost také Žitava

Saské město Žitava (Zittau), které leží u hranice s Českem a Polskem, kvůli polským plánům na prodloužení a rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów podalo stížnost k Evropské komisi. Stejný krok před časem podnikla Česká republika a EK jí koncem loňského roku dala částečně za pravdu. Žitavská radnice podle portálu Mdr.de svoji stížnost odůvodňuje obavami z rozšíření povrchového dolu, které bude mít vliv na životní prostředí.

"

Řada projektů je závislá na dlouhodobé přípravě a financování. Vrátit se zpět ke standardu a ke stejným cílům z doby před pandemií už nejspíš nebude pro kulturní instituce možné.

Jan Press

ředitel Moravské galerie v Brně

◼ ČESKO

ODS, TOP a KDU chtějí komisi k Bečvě

Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou usilovat o zřízení sněmovní vyšetřovací komise k případu loňské otravy řeky Bečvy. Pokud neuspějí, založí expertní tým. Zástupci stran to řekli v pátek ve sněmovně. O zřízení komise budou poslanci usilovat tento týden. Ekologická havárie, kterou podle inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov.

◼ ČESKO

Festival nového cirkusu proběhne za sklem

Osmý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirkopolis se v Praze uskuteční dvakrát. Zimní edice uvede od 8. do 12. února pět představení a většina se uskuteční za sklem v jedné z kobek na vltavské náplavce. Letní edice festivalu pak přinese cirkus v Kasárnách Karlín v termínu od 7. do 11. června. Zimní edice Cirkopolis nabízí všechna představení zdarma.

◼ ČESKO

Zemřela jazzová zpěvačka Gondolánová

Po dlouhé těžké nemoci v noci na pátek zemřela romská jazzová zpěvačka Věra Gondolánová. Na sociální síti Facebook to oznámil její synovec Filip Gondolán. Zpěvačka se narodila v roce 1954, její rodina pochází z obce Brutovce na Slovensku. Gondolánová od 15 let vystupovala s rodinnou kapelou Bratři Gondolánové. Jako jedna z mála českých umělkyň koncertovala ve světoznámé pařížské Olympii.

◼ ČESKO

Nemocnice v Brně bude odebírat krev od dárců

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně od tohoto týdne rozšíří ze tří na pět počet dní pro odběry od dárců krve. Nyní měla za tři odběrové dny týdně až 90 dárců, řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Podle ní nejvíc chybí krevní skupiny A+ a 0 (nula). Nemocnice zahájila odběry krve předloni na podzim. Dosud dělá odběry tři dny v týdnu, po neděli to bude každý pracovní den.

◼ USA

Jak zachytit dusík? Musk nabízí obří sumu za řešení

Šéf společnosti Tesla Elon Musk na svém účtu na Twitteru slíbil darovat 100 milionů dolarů za vývoj "nejlepší" technologie zachycující emise oxidu uhličitého. Bližší detaily hodlá zveřejnit tento týden. Zachycení emisí způsobujících oteplování planety se stává důležitou částí mnoha plánů, jejichž cílem je udržet pod kontrolou změny klimatu. V této technologii však bylo dosud dosaženo jen malého pokroku.

◼ ČESKO

Kanceláře stáhly sázky na konání olympiády

Sázkové kanceláře v Česku v pátek stáhly z nabídky sázky na konání olympijských her v Tokiu. Důvodem byla zpráva, že japonská vláda údajně chce hry zrušit. Ještě ve čtvrtek byla varianta konání her podle bookmakerů pravděpodobnější (1,45 : 1), přiklánělo se k ní také 80 procent sázkařů. Britské Timesy uvedly, že japonská vláda při soukromých jednáních došla k závěru, že kvůli koronaviru bude nutné hry zrušit. Vládní mluvčí ale vzápětí označil zprávu za nepravdivou.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Johnson: Britská mutace viru je nejspíš smrtelnější

První vědecké důkazy naznačují, že mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Londýně a na jihovýchodě Británie, může být smrtelnější než původní varianta, uvedl britský premiér Boris Johnson. Zatímco při nákaze původní variantou v zemi umíralo v průměru deset lidí z tisíce, u té nové, která je teď v Británii většinová, je to 13 lidí. Premiér ale upozornil, že se jedná teprve o předběžné výsledky studie a že i na tuto mutaci zabírá vakcína. Britská mutace už se objevila v padesátce zemí světa včetně Česka.

◼ NĚMECKO

Potvrzeno. Novým šéfem CDU je Armin Laschet

Novým předsedou německé vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové byl s konečnou platností potvrzen premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet. Jeho elektronické zvolení ze soboty 16. ledna muselo z právních důvodů potvrdit následné korespondenční hlasování, jehož výsledek v pátek oznámil generální tajemník strany Paul Ziemiak.

"

Šlo o naprosto nepřijatelné porušení zákona.

Marcus Barnett

Člen britské policie komentoval zásah, kdy policisté v severní části Londýna rozpustili ve čtvrtek svatbu, které se účastnilo 400 lidí. Podle opatření proti koronaviru je shromažďování zakázané a svatby se smějí konat jen ve výjimečných případech.

◼ RUSKO

Moskva vítá Bidenův plán omezit jaderné hlavice

Kreml uvítal vyjádření Bílého domu, že nový prezident Joe Biden bude usilovat o pětileté prodloužení dohody s Ruskem o omezení strategických jaderných zbraní zvané Nový START. Smlouva podepsaná v roce 2010 v Praze omezuje počet jaderných hlavic rozmístěných na nosičích na nejvýše 1550 na každé straně, její platnost vyprší 5. února. Rusko dlouho navrhovalo prodloužit smlouvu beze změn, ale vláda Donalda Trumpa s jednáním čekala.

◼ NĚMECKO

Policie zadržela padělatele dokladů, včetně českých

Kriminalisté ve východoněmeckém Magdeburku odhalili dílnu padělatelů osobních dokladů a lékařských receptů. Na darknetu, tedy na neveřejné a obtížně přístupné části internetu, nabízeli i české průkazy. Při středeční razii, na které se podílelo 220 policistů, byla zadržena trojice mužů ve věku 23 a 24 let. Kriminalisté zabavili datové nosiče, tiskárny, tiskové desky, pečetě, chemické látky a fólie. Muži jsou viněni z padělání dokumentů ve 140 případech.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie dodá vakcíny proti covidu na Balkán

Evropská unie hodlá v brzké době zavést nový systém, který umožní rychlou distribuci vakcín proti nemoci covid-19 do zemí západního Balkánu. Po videokonferenci lídrů členských zemí to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unie čelí na Balkáně kritice, že nechala zdejší chudé země na holičkách. Unijní státy očkují už od prosince, na západním Balkáně začaly jen Albánie a Srbsko.

◼ ŘECKO

Řecko prodlužuje povinnou vojenskou službu

Řecká vláda se rozhodla prodloužit o tři měsíce délku povinné vojenské služby. Od května bude trvat rok místo současných devíti měsíců. Řecko je jednou z posledních zemí NATO, které mají základní vojenskou službu. Ministerstvo obrany také zvažuje, že by snížilo věk nástupu na vojnu z 19 na 18 let. Povinná služba se v Řecku vztahuje na muže, výjimku mají osoby se zdravotními problémy, otcové tří a více dětí či nejstarší syn v nezajištěné rodině.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Vítkovice Heavy Machinery prodány za vyvolávací cenu

Nový majitel by měl za ostravský strojírenský podnik Vítkovice Heavy Machinery zaplatit 1,2115 miliardy korun. Jde o nejvyšší nabídku ze čtvrtečního druhého kola výběrového řízení. Byla vyvolávací cenou v páteční aukci, do které postoupilo pět zájemců, a nakonec se ukázala být i konečnou cenou. Kdo v aukci zvítězil, bude zveřejněno později. Pohledávky věřitelů za zkrachovalou firmou dosahují asi 1,7 miliardy.

◼ TELEKOMUNIKACE

PPF prodloužila licenci na používání značky O2

Skupina PPF bude moci nadále využívat značku O2, kterou si licencuje od španělského operátora Telefónica po odkupu českého O2 v roce 2013. Licence měla vypršet příští rok v lednu, O2 ji prodloužila o 15 let. Český operátor to uvedl ve zprávě pro investory. V roce 2017 PPF za tříletou možnost používání zaplatila zhruba 900 milionů korun. Cena za aktuální prodloužení zatím nebyla zveřejněna.

◼ AUTA

Volkswagen čeká provozní zisk kolem 210 miliard eur

Německý automobilový koncern Volkswagen předpokládá, že za loňský rok vykáže provozní zisk bez zahrnutí mimořádných položek kolem deseti miliard eur, a to navzdory negativním dopadům šíření koronaviru. Provozní zisk by tak měl sice klesnout téměř o polovinu z 19,3 miliardy eur v roce 2019, ale zároveň překonat očekávání analytiků. Volkswagen je největším výrobcem aut na světě a jeho součástí je rovněž Škoda Auto.

◼ HDP

Německá vláda výrazně zhoršila výhled

Německá vláda nově předpokládá, že se ekonomika země letos zvýší pouze o tři procenta. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný vládní představitel. Jde tak o výrazné zhoršení říjnové prognózy, podle které se měl HDP zvýšit o 4,4 procenta. Za zhoršením výhledu stojí karanténa, kterou Německo v listopadu zavedlo kvůli stoupajícímu počtu případů nákazy koronavirem.

◼ BANKY

Skupina Partners požádala ČNB o bankovní licenci

Česká finanční skupina Partners podala České národní bance žádost o bankovní licenci. Oficiálně tak potvrdila avizovaný zájem rozšířit podnikání. Se startem banky počítá zhruba ve druhém čtvrtletí 2022. Nová banka ponese název Partners banka, protože bude úzce spjata se službou finančního poradenství a sítí poradců a franšízových poboček Partners, uvedla skupina v tiskové zprávě.