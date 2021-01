Německo bude od neděle považovat Českou republiku za epidemicky vysoce rizikovou oblast, což pendlerům zkomplikuje každodenní dojíždění za prací. Informaci potvrdilo české ministerstvo zahraničí. Bavorsko bude vyžadovat testy každých 48 hodin, je ale podle českého ministerstva připraveno po jednom testu týdně v Česku další testy českým pracovníkům hradit. Sasko přistoupilo na kompromis a bude požadovat jen dva testy na koronavirus týdně.

O zařazení na seznam vysoce rizikových oblastí rozhoduje v Německu grémium ministerstev zdravotnictví, zahraničí a vnitra, rozhodnutí pak vyhlašuje Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje. Česko bude na seznam zařazeno zřejmě v pátek. Nové hodnocení vstoupí v platnost od půlnoci ze soboty na neděli.

Česká diplomacie se na změnu připravuje již delší dobu, neboť epidemická situace v Česku je oproti Německu výrazně horší. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl kancléřce Angele Merkelové, že by pendleři mohli podstupovat koronavirový test dvakrát týdně, jeden rozbor by hradilo Česko, druhý Německo.

S tímto kompromisem souhlasí Sasko. Naopak Bavorsko, které po celou dobu pandemie zavádí v rámci Německa přísnější opatření než ostatní spolkové země, hodlá žádat testy každých 48 hodin.

V Bavorsku pracuje podle Průmyslové a obchodní komory okolo 24 tisíc Čechů, pendluje jich přes 20 tisíc. "Byla by to velká zátěž a komplikace pro firmy i jejich české zaměstnance," řekl HN Richard Brunner z průmyslové komory Řezno. V podstatě by lidé dojíždějící za hranice do Bavorska potřebovali navštívit testovací místo třikrát až čtyřikrát v týdnu. Brunner předpokládá, že Bavorsko by testy nadále hradilo.

Na bavorské straně řada testovacích míst vznikla, ale i tak to pro spoustu lidí může znamenat najet desítky kilometrů týdně navíc. V českém pohraničí je testovacích míst minimum, potíží může být i to, jak sehnat odběr v neděli tak, aby mohl jet pracovník v pondělí časně ráno rovnou do zaměstnání, například na brzkou směnu.

Při cestách do práce by měl mít zaměstnanec buď test starý maximálně 48 hodin z Česka, nebo po příjezdu do Německa hned směřovat na testovací místo za hranicemi. Brunner předpokládá, že policie bude teď v pondělí ještě "kulantní".

Německo už od září považuje Česko za rizikové, nyní však Česká republika vstoupí do kategorie vysoce rizikové oblasti. Kritériem pro takové označení je buď rozšířený výskyt mutací koronaviru považovaných za nebezpečné, nebo více než 200 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období. A právě tento limit případů Česko výrazně překračuje.

Podle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, která jsou z prvních dvou týdnů letošního roku, má Česko v průměru za 14 dní 1362 nakažených na 100 tisíc obyvatel, což orientačně znamená 681 týdně. Německo má podle RKI 119 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní.