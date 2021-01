◼ ČESKO

Poslanci prodloužili nouzový stav o tři týdny

Nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii koronaviru bude moci vláda prodloužit zhruba o tři týdny do neděle 14. února. Původně menšinová vláda ANO a ČSSD požadovala prodloužení o měsíc, nakonec uspěl návrh komunistů, díky nimž má vláda ve sněmovně většinu. Ostatní strany prodloužení nouzového stavu nepodpořily. Nouzový stav, na němž je závislá řada covidových opatření, platí od 5. října. Tato žádost vlády byla pátá v řadě.

◼ RUSKO

Soud: Rusko porušovalo práva lidí po válce s Gruzií

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Rusko je zodpovědné za porušování lidských práv po válce s Gruzií v roce 2008. Separatističtí vojáci podporovaní Moskvou podle něj mučili gruzínské válečné zajatce či bránili vysídleným lidem v návratu domů. Verdikt podle agentury Reuters otvírá cestu ke stíhání Ruska kvůli porušování lidských práv v Jižní Osetii. Mohl by také znamenat precedens pro další kroky Ruska, například na Ukrajině.

◼ ČESKO

Plošná opatření stojí milion na nakaženého

Plošná opatření proti koronaviru stojí Česko podle tuzemských vědců z iniciativy Sníh asi jeden až dva miliony korun na jednoho nakaženého každý den. Testování a trasování stojí řádově tisíce až statisíce, prostor je proto podle nich i pro finanční kompenzace za karanténu. Vycházejí z odhadů iniciativy KoroNERV. Za iniciativou stojí například imunolog Zdeněk Hel či prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka.

◼ ČESKO

Česko zveřejňuje nejméně informací o očkování

Nejméně informací o očkování proti nemoci covid-19 zveřejňují Česko a Slovensko. Uvedl to projekt České zájmy v EU, který srovnal údaje z 12 evropských zemí. Zatímco Česko uvádí celkový počet podaných vakcín, například Italové se dozvědí i to, jak je to s proočkovaností podle pohlaví, věku nebo regionu země či s procentem spotřebovaných očkovacích dávek. Regionální statistiky mají i Polsko, Litva, Německo, Dánsko či Španělsko.

"

'Ndrangheta méně střílí, ale má více a více vazeb na politiku a obchod.

Nicola Gratteri

Italský prokurátor k zatčení 50 lidí při razii proti mafii 'Ndrangheta. Policie zahájila vyšetřování prominentního středového politika Lorenza Cesy.

◼ ČESKO

KSČM bude s ANO jednat o toleranci vlády

Komunisté budou příští týden spolu se zástupci hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem hodnotit naplňování toleranční dohody, na jejímž základě poslanci KSČM podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD ve sněmovně. Podle komunistů se kvůli koronaviru některé jejich priority ze sněmovny vytratily a je načase se k nim vrátit. Jde například o zavedení nároku zaměstnanců na pět týdnů dovolené.

◼ ČESKO

V Česku se objevila ptačí chřipka

Po necelém roce se v Česku objevila ptačí chřipka. Zatím je potvrzená u dvou uhynulých labutí na Písecku. Nákaza se v poslední době vyskytla v mnoha evropských zemích, kde kvůli ní vybíjejí chovy drůbeže. Virus je nebezpečný pro ptačí populace, na člověka se nepřenáší. Podle ministerstva zemědělství je nejdůležitější zamezit šíření nákazy do chovů. Kvůli viru se proto sejde krizový štáb ministerstva.

◼ ČESKO

Babišův výrok zvedl zájem o respirátory

Poptávka po respirátorech strmě stoupla. Lidé reagovali na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který uvedl, že zvažuje možnost zavést v hromadné dopravě a obchodech doporučení nosit chirurgické roušky a respirátory. Například Asociace nanotechnologického průmyslu ČR uvedla, že ve srovnání s předchozími lednovými dny se zvedla poptávka sedmadvacetkrát.

◼ ČESKO

Šéf VZP kvůli svému očkování nerezignuje

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek se nechal přednostně očkovat, byť nespadá do rizikové skupiny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v reakci na to uvedl, že očekává, že Kabátek vyvodí kvůli očkování důsledky. Samotný šéf pojišťovny však považuje rezignaci kvůli očkování za nezodpovědný krok. Zdůvodnit svůj krok hodlá v pondělí správní radě VZP.

◼ ČESKO

Za střet vlaků u Perninku může strojvedoucí

Drážní inspekce označila za příčinu loňské srážky osobních vlaků u Perninku pochybení strojvedoucího vlaku, který vjel na trať bez povolení dispečera. Ve včera zveřejněné závěrečné zprávě se tak inspekce shoduje s vyšetřováním Správy železnic. K nehodě přispěla podle odborníků i absence zabezpečovacího systému. Při nehodě, která se stala 7. července, dva lidé zemřeli a 24 lidí se zranilo.