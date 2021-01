Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nechce rozvolňovat protiepidemická opatření, po souhlasu sněmovny s prodloužením nouzového stavu prodlouží nyní platná. Babiš řekl, že rozvolnění nenapovídají čísla nově nakažených a hospitalizovaných. Sněmovna bude dnes na žádost vlády jednat o prodloužení nouzového stavu do 21. února.

Babiš také zvažuje možnost, zda po vzoru Německa a Rakouska nezavést v hromadné dopravě a obchodech povinnost nosit chirurgické roušky a respirátory. Obě země k tomu přistoupily kvůli šíření takzvané britské mutace koronaviru. Česko má podle Babiše roušek a respirátorů v zásobě a u výrobců dost, otázkou je jejich cena a hrozba, že s vyšší poptávkou jejich cena poroste. Omezení ceny státem by podle něj mohlo znamenat, že výrobci je raději vyvezou.

Balení 50 kusů chirurgických roušek lze v e-shopech podle srovnávače cen Heureka.cz koupit za 115 korun, jedna tak vyjde na 2,30 koruny. Cena respirátoru třídy FFP2 se pohybuje mezi sedmi a devíti korunami.

1,3 procenta populace je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného již naočkováno vakcínou proti nemoci covid-19.

Ústřední krizový štáb podle jeho předsedy Jana Hamáčka (ČSSD) včera zadal ministerstvu průmyslu vypracovat analýzu, jaké jsou výrobní kapacity respirátorů FFP2 v Česku. "Kdybychom chtěli jít cestou, že bychom nařizovali jejich využití plošněji než teď, mělo by to vliv na dostupnost na trhu. Musíme si ověřit, že ta komodita bude dostupná," řekl. Ve státních hmotných rezervách je podle něj aktuálně 16 milionů kusů. Zítra by mohla vláda debatovat, zda a na jakých místech by bylo nařízení respirátorů vhodné, doplnil Hamáček.

Česko nyní navíc řeší problém s vakcínami. Dodávky očkovacího séra firem Pfizer a BioNTech se příští týden sníží na 60 procent původně dojednaného objemu a v dalších týdnech lze počítat zhruba s 80 procenty. Na jednání zdravotnického výboru pražského magistrátu to včera řekl ředitel Městské polikliniky Praha a krajský koordinátor očkování David Doležil. Informace podle něj zazněly na schůzce krajských koordinátorů s národním a se zástupci ministerstva zdravotnictví.

Tento týden se proti původní domluvě dodávky snížily asi o 85 procent, má tak přijít o 13 650 dávek méně. Babiš včera nejprve řekl, že stát zatím o dodávkách v dalších týdnech nemá informace, poté ale v České televizi uvedl, že následující tři týdny mají být kráceny původně naplánované dodávky v průměru o 30 procent a že má přijít až o 80 tisíc dávek méně.

To se zhruba shoduje s informacemi, které podle pražského koordinátora zazněly na včerejší schůzce. V Praze to bude znamenat velké komplikace v souvislosti s očkováním seniorů v domovech. "V tuhle chvíli není dost vakcín. Ty, které byly nasmlouvané, budou dramaticky redukovány a bude problém správně udělat reočkování těch, kteří již byli naočkováni," uvedl Doležil. Výpadek v dodávkách Pfizer a BioNTech vysvětluje tím, že potřebuje prostor pro zvýšení výroby.

V Česku bylo do úterního poledne podáno 129 829 vakcín. Naočkováno je tak podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) 1,3 procenta populace. V lednu má být očkováno 346 625 lidí, v únoru 271 600 lidí a v březnu 662 400 osob.

Česko má podle Babiše objednáno zhruba 20 milionů vakcín. Kromě té od Pfizeru a BioNTechu a firmy Moderna, kterými se už očkuje, jsou mezi objednanými dodávkami i látky od výrobců CureVac, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Ta počítá s aplikací pouze jedné dávky a měla by na světový trh přijít v březnu.