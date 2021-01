◼ ČESKO

Komise do konce roku 2020 Česku proplatila půlku dotací

Evropská komise do konce loňského roku Česku proplatila 54,2 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 338,2 miliardy korun z celkově přidělených 623,8 miliardy korun. Smluvně zajištěno má Česko 596,8 miliardy korun, tedy 95,7 procenta. Vyplývá to z údajů ministerstva pro místní rozvoj, které je za čerpání dotací zodpovědné. Podle analytiků se čerpání proti minulému programovému období zlepšilo a Česko by tentokrát nemuselo nic vracet.

◼ NĚMECKO

Vakcína Pfizeru patrně účinkuje i proti mutaci viru

Covidová vakcína od firem Pfizer a BioNTech je nejspíše účinná i proti nakažlivější variantě koronaviru, která byla prvně zaznamenána v Anglii. Vyplývá to z včera zveřejněné studie na základě dalšího laboratorního testování. Povzbudivé výsledky zjištěné pomocí rozboru krve účastníků testování mají oporu v rozsáhlejší analýze, než byla ta, kterou zveřejnila americká farmaceutická společnost Pfizer minulý týden.

◼ ČESKO

Koronavirem se v Česku nakazilo přes 900 tisíc lidí

Novým koronavirem se v Česku od začátku epidemie prokazatelně nakazilo přes 900 tisíc lidí. V úterý přibylo do statistik 9558 nových případů, o 1239 méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 v úterý klesl na 6608 případů z pondělních téměř 7000. V těžkém stavu je zhruba 1100 pacientů s covidem. Index protiepidemického rizika PES včera stoupl ze 70 na 73 bodů. Nadále ale zůstává ve čtvrtém z pěti stupňů rizika.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Londýn požádá o členství ve velkém obchodním bloku

Británie už brzy podá žádost o připojení k nové asijsko-pacifické dohodě o volném obchodu nazvané Komplexní a progresivní dohoda pro transpacifické partnerství. Oznámila to britská ministryně obchodu Liz Trussová. Obchodní blok zahrnuje 11 zemí − Japonsko, Brunej, Malajsii, Vietnam, Singapur, Austrálii, Nový Zéland, Kanadu, Mexiko, Chile a Peru. Tyto země mají dohromady přibližně 495 milionů obyvatel a na světové ekonomice se podílejí zhruba 13,5 procenta.

"

Četl jsem o tomto vězení v knihách a teď jsem tady. Takový je ruský život.

Alexej Navalnyj

Ruský opoziční předák čeká na soud v nechvalně známé vazební věznici Matrosskaja Tišina z 19. století. Pobýval v ní i další kritik Kremlu, oligarcha Michail Chodorkovskij, a zemřel v ní právník Sergej Magnitskij, jenž obvinil ruskou policii a justici z defraudací.

◼ ČESKO

eRouška bude upozorňovat častěji na rizikové kontakty

Mobilní aplikace eRouška má nově citlivější algoritmus než dosud, měl by vést k vyššímu počtu upozornění na rizikové kontakty. Její provozovatelé o tom informovali na Facebooku. Mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie Jakub Trnka uvedl, že formálně bude stále upozorňovat na setkání delší než 15 minut na menší vzdálenost než dva metry. V roce 2020 si aplikaci nainstalovalo 1,5 milionu lidí.

◼ SLOVENSKO

Slovensko pomůže firmám při testování lidí

Větší firmy na Slovensku budou moci s finanční a materiální podporou státu testovat své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky na koronavirus. Schválila to včera vláda. Ministr hospodářství Richard Sulík odhadl, že v podnicích by mohlo na pětimilionovém Slovensku absolvovat test nejméně půl milionu lidí a že se tímto způsobem sníží nápor na ostatní testovací centra během nynějšího hromadného testování obyvatel.

◼ ČESKO

Zákon ohledně Dukovan půjde k poslancům v únoru

Návrh takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany, bude sněmovna schvalovat v únoru. Odklad prosadil předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Poukazoval na to, že za týden by se mělo kvůli dostavbě Dukovan uskutečnit jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s předsedy ostatních sněmovních stran, na němž by se měla hledat shoda ohledně výběrového řízení.

◼ ČESKO

Senátní výbor podpořil nové sankce EU vůči Rusku

Senátní zahraniční výbor podpořil kvůli nedělnímu zadržení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, jehož loňská otrava novičokem nebyla objasněna, zavedení nových sankcí EU vůči Rusku. Zástupci české vlády by to podle výboru měli probrat na nejbližším zasedání ministrů zahraničí zemí EU. Zadržení Navalného po návratu do Moskvy z Německa "opět nastolilo otázku ochrany lidských práv a fungování justice v Ruské federaci", konstatoval výbor.

◼ ČESKO

Soud v únoru znovu otevře kauzu Vidkun

Olomoucký krajský soud na začátku února znovu otevře korupční kauzu Vidkun. Vrátí se k ní téměř přesně po půl roce po posledním jednání, které bylo loni na začátku srpna. Líčení nařízené od té doby vždy zhatila pandemie koronaviru, soudce líčení odvolal především s ohledem na zdraví účastníků a v závislosti na prodloužení nouzového stavu. Vzhledem k odkladům však chce již v kauze pokračovat. Případ podle žalobce odkrývá korupční vztahy mezi policisty, podnikateli a veřejnými činiteli.

◼ ČESKO

Kvůli omezením se lidé vrhli na skialpinismus

Uzavření sjezdovek výrazně zvýšilo zájem lidí o skialpinismus. Pro mnohé jde o úplně nový sport. Do Beskyd i Jeseníků míří řada začátečníků. Experti jim radí, aby nepřeceňovali své schopnosti a v případě lyžařských výletů do volné krajiny se nejdříve se skialpinismem seznámili ve speciálním kurzu. Také půjčovny nyní evidují velký zájem o vybavení. Podle jednoho pracovníka půjčovny je to jednak uzavřením sjezdovek, ale i počasím, které je nyní ideální.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Hudebníci si stěžují na brexit

Více než sto britských hudebníků − od popových a rockových hvězd Eda Sheerana, Stinga (na snímku), frontmana Pink Floyd Rogera Waterse až po dirigenta Simona Rattlea − si stěžuje, že brexit ohrožuje jejich turné po Evropě.

◼ ČESKO

Nejdráže se prodaly obrazy Muchy, Šímy a Medka

Na světových aukcích se loni z českého umění nejdráže prodala díla Alfonse Muchy, Josefa Šímy a Mikuláše Medka. Za milionové sumy se vydražily také obrazy Františka Kupky, Jana Zrzavého, Václava Špály nebo Václava Boštíka. Server Artplus, který se specializuje na trh s uměním, uvedl, že většina bohemikálních děl výrazně překonala předaukční odhady, přesto by na českém trhu mohla dosáhnout ještě vyšších cen.

"

Zhodnotíme, jaké právní kroky podniknout na ochranu italských občanů a jejich zdraví.

Francesco Boccia