Pro sportoviště znamenají první dva měsíce roku podle společnosti MultiSport Benefit nejsilnější období tržeb. Ztrátu těchto příjmů nezvládne 16 procent zařízení a zkrachuje, rezervu na jeden až dva měsíce má zhruba polovina sportovišť. Státní kompenzace na záchranu nestačí, řešením je pro mnohé jedině otevření. Vyplývá to z aktuálního průzkumu MultiSport Benefit, která spolupracuje asi se dvěma tisíci sportovních a relaxačních zařízení v Česku.

Vyššími příjmy ze začátku roku mohou sportovní zařízení podle manažera společnosti MultiSport pro Českou republiku Mariána Škripeckého vyrovnat slabší návštěvnost v létě, kdy lidé častěji sportují venku a jezdí na dovolenou. V případě, že by sportoviště mohla obnovit provoz alespoň na začátku února, většina podnikatelů stávající činnost udrží.

"Pokud bychom období bez tržeb v letošním roce rozšířili na tři měsíce, rezervy více než 70 procent sportovišť budou podle našeho průzkumu vyčerpané a nezbude jim nic jiného než za současných podmínek trvale zavřít. Činnost by pak dále vyvíjela ani ne třetina sportovišť, což je skutečně alarmující," uvedl.

Na státní podporu podle průzkumu nedosáhlo 14 procent provozovatelů, polovině respondentů pomoc pokryla v průměru deset procent, maximálně ale 20 procent režií. Kromě provozních nákladů se sportoviště podle Škripeckého vyrovnávají třeba i se splácením úvěrů nebo kompenzacemi zákazníků s předplaceným členstvím.

Podnikatelé ve sportu mohou žádat o příspěvek na komerční nájem, ale třeba i dotaci z nového programu Covid gastro − uzavřené provozovny, ve kterém mají nárok na 400 korun za zaměstnance nebo spolupracující osobu samostatně výdělečně činnou za každý den uzavření.

Vláda v pondělí schválila další program Záruka Covid sport, který jim má usnadnit získat provozní úvěry od komerčních bank. Podpora je určena malým a středním podnikatelům, kteří se zabývají osobní dopravou lanovkou nebo vlekem, sportovním a rekreačním vzděláváním, provozováním sportovních zařízení.

Dále podnikajícím v oborech uzavřených z důvodů pandemie, jako je činnost sportovních klubů, fitness center či provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas jako nedílné součásti služeb rekreačních zařízení.

Bankovní záruka ČMZRB pro úvěry do deseti milionů korun by měla činit až 80 procent jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru.

Fitness centra, posilovny nebo vnitřní bazény byly od 9. října do 10. ledna uzavřeny 79 dní. Kvůli špatné epidemické situaci jim ani nyní není provoz umožněn.