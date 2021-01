Tam, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobí, zpívá se v cimrmanovské hře Cesta na severní pól. Jako všechno i česká vynalézavost má pozitivní i negativní aspekt. Na jednu stranu pomáhá přežít, ale může se stát také nebezpečnou.

Příkladem je postup části českých hospodských, kteří hýří nápady, jak obejít opatření proti koronaviru. Posledním hitem je proměna iniciativy Chcípl PES v politické hnutí. Argument zní, že když se budou hosté a personál vydávat za politické debatéry, nikdo jim nemůže při "schůzi" zakazovat občerstvení. Desítky jiných restaurací, jako například ta, do které chodí Václav Klaus starší, nic nedeklarují a prostě mají tiše otevřeno. Pokuta jim podle současného krizového zákona nehrozí, sankcionovat lze jen fyzickou osobu. Takže hospodští mohou mít pocit, jak s vládou fikaně vyběhli. Problém je, že jejich přizpůsobivost je sice česky kreativní, jenže zároveň velmi nebezpečná. Restaurace jsou podle mezinárodních studií místem, kde je riziko přenosu koronaviru velmi vysoké. Čím víc otevřených hospod, tím víc nakažených a tím víc mrtvých. Sebezáchova jedněch, tedy hospodských, znamená nutně neštěstí druhých. Nejenže chcípá PES, umírají lidé. Postup těchto restauratérů proto musíme odsoudit.

Jenže to není celé. Řada hospodských je na pokraji zoufalství. Bojí se, že bude zruinován jejich byznys i životy jejich rodin. Co si mají myslet, když půl roku prosí, aby je vláda kompenzovala procenty z obratu jako v Rakousku, a měsíce se nic neděje? A když ministerstvo průmyslu konečně přijde s programem Covid gastro, je nedostatečný, a navíc odškodňuje provozovny jen do 10. ledna. Do toho musí poslouchat drzosti typu výroků premiéra Babiše, že v některých případech dostávají na kompenzacích víc, než by vydělali. Lze se divit, že se některým z nich zatmí před očima a začnou se chovat ve stylu bližší hospodská zástěra než cizí koronavirový rubáš? Asi ne.

Viníkem situace, kdy se otevírá řada hospod a opět se pootevírají dveře nákaze, nejsou jen nezodpovědní hospodští. Ale i vláda, která je do zoufalé situace dostala. Měla by proto rychle vymyslet, jak to změnit.