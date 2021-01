Počítačové hry jako Mafia, Euro Truck Simulator 2 nebo Arma proslavily česká herní studia po celém světě. Tuzemští vývojáři dokážou svými tituly dlouhodobě oslovovat miliony fanoušků navzdory faktu, že řada z nich jsou nadšenci, kteří se řemeslu učí v podstatě za pochodu. "Od firem dlouhodobě slýcháme, že nutně potřebují kvalifikované pracovníky už od začátku, co k nim nastoupí. Stěžují si, že nové lidí musí nejprve práci učit, a trvá tak delší dobu, než se jim začnou vyplácet. To má náš obor herního designu změnit," říká Jaroslav Švelch, koordinátor přípravného týmu studijního programu, který nově vzniká na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Cílem podle Švelcha není jen produkovat profesionály na herní design, ale také učit absolventy společenské odpovědnosti, kterou s sebou vývoj počítačových her přináší.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.