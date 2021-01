Pražské Letiště Václava Havla loni odbavilo 3,66 milionu cestujících, což je meziroční propad o 79 procent. Zároveň je to nejnižší počet cestujících za posledních 25 let. Jak letiště oznámilo, loňský rok bezprecedentně narušila koronavirová krize, před ní provoz rostl. Loni se tak přerušila série od roku 2013, kdy na letišti provoz nepřetržitě rostl až k rekordním 17,8 milionu cestujících v roce 2019. Výrazně klesl i letový provoz na letišti, kde se loni uskutečnilo 54 163 vzletů a přistání, meziročně o 65 procent méně. Snížila se tak i obsazenost letadel. Nejčastěji se loni z Prahy létalo do Velké Británie, kam cestovalo téměř 525 tisíc pasažérů. Následovaly Francie a Rusko, které měly zhruba poloviční vytíženost. Z destinací vládl Londýn s více než 311 tisíci cestujícími, na dalších místech byly Amsterdam a Paříž. V letošním roce letiště očekává postupné oživování letecké dopravy.