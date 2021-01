Developeři se pustili do výstavby nájemních bytů a řada fondů se chystá odkupovat celé developerské projekty a činžovní domy chtějí nabídnout nájemníkům. Jen v Praze tak záhy přibude na trhu nájemního bydlení několik set a možná i tisíc volných bytů k pronajmutí.

Kdo až doposud jásal nad dobrou zprávou, která výrazně změní nedostatek bydlení pro ty, kteří ho nutně potřebují nejen v metropoli, toho následující věty nutně zarmoutí. Pokud kdokoliv kupuje či staví byt v ceně sto a více tisíc korun za metr čtvereční, tak ani ve snu nepředpokládá, že by jej nabízel za levné peníze či se vůbec jakkoliv podbízel budoucím nájemníkům. Možná že ne všechny nové byty obsadí zahraniční manažeři, ale o tom, že půjde o vysoce vydělávající jedince, není sporu. Každopádně nepůjde o byty, které by byly určeny mladým rodinám, kde vydělává pouze jeden, a navíc pracuje za nižší či průměrný plat.

Z hlediska developerů jde o jasnou strategii − po letech růstu cen nemovitostí mají i oni dostatek peněz pro dlouhodobé investice. To samé v ještě větší míře platí pro investiční a penzijní fondy − peněz je hodně, jsou levné a najít jakýkoliv prostředek k jejich zhodnocení je čím dál těžší. Prudký růst cen nemovitostí v poslední době ukázal, že právě ty mohou být investičním "zlatým teletem". A i když Praha kvůli vysokým cenám nových bytů v rámci nájemného nenabízí takové měsíční zhodnocení jako byty v regionech, vynahradí to investorům na ceně podstaty, tedy samotné nemovitosti. Neznamená to ovšem, že jakýkoliv investor bude ochotný jít do pronájmu, který vlastně nenese žádné zhodnocení.

Výstavba komerčních nájemních bytů ale v žádném případě nenahradí neexistující sociální politiku v oblasti bydlení. Naopak, kvůli masivním odkupům celých bytových bloků a nižší nabídce pro "normální" veřejnost potáhne ceny nemovitostí vzhůru a ještě víc vzdálí bydlení nižší a střední třídě.