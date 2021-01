Děčín vypověděl smlouvu stavební společnosti Strabag, které se nepodařilo ve stanoveném termínu dokončit proměnu historické čtvrti Podmokly na levém břehu Labe. Smlouvu strany podepsaly v roce 2017. Od té doby se termín předání díla několikrát posouval. Etapu, které se smlouva týká, měl Strabag dokončit na konci roku 2018. Dosud není hotová. "Dílo je z větší části doděláno, chybí osadit městský mobiliář. Problémem, který musíme řešit, jsou chodníky. Tam je potíž v podloží i v tom, po čem se chodí," říká náměstek primátora Tomáš Brčák (ODS). Dosud město za práce zaplatilo přes 50 milionů korun, nyní bude řešit, kdo za Strabag zakázku dokončí. Stavební firma uvedla, že se odstoupením od smlouvy zabývají její právníci.

YIT rozjela prodej bytů v pražské Libni

Developerská společnost YIT odstartovala v Praze výstavbu projektu Koti Libeň, v rámci kterého na místě vytvoří 140 nízkoenergetických bytů ve finském stylu. Projekt budou tvořit celkem tři bytové domy. Kolaudace celého projektu plánuje společnost na zimu roku 2022. Skupina YIT patří posledních deset let k největším hráčům na trhu rezidenčního bydlení.

CBRE dostala do správy další nemovitosti

Mezinárodní společnost CBRE získala do správy všechny komerční budovy společnosti CA Immo v Česku. Patří mezi ně kancelářský komplex Kavčí Hory Office Park v Praze 4 a pět budov v administrativním komplexu River City Prague v Praze. Celkem se jedná téměř o 150 tisíc metrů čtverečních kanceláří, ve kterých sídlí například společnosti jako Equa bank, Spaces, Adastra, či Rockaway Capital.

Brno-střed se pustí do oprav bytů a škol

Městská část Brno-střed letos investuje 107 milionů do proměny veřejných prostor. Odstartuje například rekonstrukci parku na Moravském náměstí, zahájí také rozsáhlou dvorní přístavbu u Základní školy Antonínská. "Kromě přístavby budeme investovat i do dalších škol v naší správě," uvedla místostarostka Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL). Městská část vedle toho letos investuje 230 milionů korun do oprav bytů a dalších nemovitostí.