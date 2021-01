Nafukovací karikatura Donalda Trumpa v podobě vzteklého batolete v plenách, jež se stala symbolem britského protestu proti americkému prezidentovi, si zajistila čestné místo v dějinách politického aktivismu. Zařazena bude do sbírky Muzea Londýna. Na místo již dorazila, nejdříve však musí do karantény, informoval list The Guardian. Šest metrů vysoká figurína, kterou zaplatili Trumpovi odpůrci crowdfundingem, zobrazuje prezidenta s blonďatou kšticí, zarputilým výrazem a rozpřáhlýma malýma rukama, které drží mobil připravený k tweetům. Poprvé se figurína objevila na protestu u britského parlamentu při Trumpově první návštěvě Spojeného království v roce 2018. K oblakům vzlétla také při jeho státní návštěvě o rok později a objevila se i ve Francii, Argentině, Irsku, Dánsku a různých částech Spojených států.