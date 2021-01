◼ ČESKO

Tisíce praktiků chtějí očkovat seniory, vakcíny je málo

Zapojit se hned do očkování seniorů starších 80 let proti covidu-19 chtějí tisíce praktických lékařů. Možnost pacienty očkovat dostaly jen desítky ordinací, není dostatek vakcíny a někde o to kraje nemají zájem. Sami praktičtí lékaři měli mít původně přístup k rezervačnímu systému pro očkování v pátek 15. ledna, spuštění pro ně ale bylo odloženo. Očkováni jsou tak podle Šonky většinou mimo tento systém jako zdravotníci v nemocnicích.

◼ ČESKO

MPO připravilo program pro podnikatele ve sportu

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravily záruční program pro podnikatele ve sportu postižené krizí. Měl by jim usnadnit získání provozních úvěrů od komerčních bank i v současné době, kdy nevykazují žádné tržby. Na program záruk Covid sport se počítá s alokací jedné miliardy korun, nebudou ale nutné zdroje ze státního rozpočtu. Míra ručení bude až do 80 procent jistiny zaručovaného úvěru.

◼ USA

Trump plánuje milost pro více než 100 lidí

Končící americký prezident Donald Trump plánuje den před svým odchodem z funkce udělit milost nebo zmírnit trest více než 100 lidem. Samotný šéf Bílého domu na připravovaném seznamu nefiguruje. Podle deníku New York Times je v pozadí plánování "lukrativní trh" s přístupem k prezidentovi, přičemž někteří lidé z jeho okolí inkasují desetitisíce dolarů za prosazování milostí či jiných zásahů ve prospěch bohatých zločinců.

◼ ČÍNA, USA, TCHAJ-WAN

Čína uvalí kvůli Tchaj-wanu sankce na americké činitele

Čína včera pohrozila sankcemi americkým oficiálním činitelům poté, co Spojené státy zrušily vnitřní restrikce pro diplomatické styky mezi představiteli USA a Tchaj-wanu. Čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že sankce se budou vztahovat na všechny, kdo se zapojili do "nestoudného" chování ohledně Tchaj-wanu, který Peking pokládá za součást svého území. Čína označuje otázku Tchaj-wanu za nejcitlivější problém ve svých vztazích s USA.

Svět se v distribuci vakcín proti covidu-19 ocitá na prahu katastrofálního morálního selhání

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Šéf WHO vyzval státy a výrobce, aby vakcíny spravedlivěji rozdělovali. V opačném případě prý hrozí prodloužení pandemie.

◼ ČESKO

MMR má na zlepšení podmínek bydlení 500 mil.

Ministerstvo pro místní rozvoj má na zlepšení podmínek bydlení k dispozici 500 milionů korun z národních dotací. Jde například o podporu pečovatelských bytů, odstraňování bariér nebo výstavbu vodovodu, kanalizace a příjezdových komunikací. Žádosti ve třech výzvách je možné podávat do 9. dubna. Cílem výzvy z podprogramu Podporované byty je podpořit vznik pečovatelských bytů nebo bytů v komunitním domě seniorů.

◼ ČESKO

Správa vyplatila OSVČ a malým firmám 3,2 mld.

Finanční správa eviduje 407 235 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 371 593 žádostí za 3,2 miliardy korun. Týká se to osob samostatně výdělečně činných, společníků malých společností s ručením omezeným i osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo činností zasažených novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

◼ ČESKO

Praha rozvíjí záchranné náramky pro seniory

Pražský magistrát bude rozvíjet pro seniory systém speciálních náramků, kterým si v případě zdravotních potíží či pádu přivolají pomoc. Cílem je, aby senioři nemuseli předčasně do domova či jiných zařízení. Město dokončilo pilotní provoz systému e-Health, kterého se zúčastnila více než stovka lidí. Pilotní projekt se uskutečnil v letech 2017 až 2020 a magistrát na něm spolupracoval mimo jiné s lékaři, nemocnicemi nebo ČVUT.

◼ ČESKO

Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, loni klesl

Schopnost Čechů splácet závazky se loni dále zlepšila. Na konci roku 2020 mělo dluhy po splatnosti 5,7 procenta dospělých, zatímco před rokem to bylo 6,4 procenta. Sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků, zaznamenalo v registru fyzických osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky, 505 tisíc dospělých občanů.

◼ ČESKO

Kriminalita loni klesla téměř o 17 procent

V Česku loni klesla kriminalita oproti předchozímu roku o 16,9 procenta zhruba na 165 tisíc případů. Pokles kriminality evidovali policisté ve všech sledovaných kategoriích, krádeží ubylo o čtvrtinu, násilných činů o desetinu. Podle policie zapříčinila pokles vládní opatření proti šíření koronaviru, která zredukovala pohyb lidí, ale také omezení vstupu cizinců do Česka. Kriminalita v Česku od roku 2013 klesá, výjimkou byl rok 2019.

◼ ČESKO

Vláda hodlá prodloužit nouzový stav o měsíc

Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru o dalších 30 dní. Pokud kabinet premiéra Andreje Babiše získá souhlas poslanců, měl by nouzový stav trvat do 21. února. Nouzový stav zatím platí v Česku kvůli epidemii od 5. října, a jestliže nebude schváleno jeho prodloužení, skončí v pátek. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD budou poslanci ve sněmovně hlasovat zřejmě tento čtvrtek.

◼ ČESKO

Hudeček bude pomáhat s rozvojem Prahy

Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček bude v Institutu plánování a rozvoje hlavního města vést novou sekci rozvoje města. Ta bude řešit propojení strategického a územního plánování Prahy. Hudeček coby geograf a docent městského plánování zvítězil ve výběrovém řízení.

◼ ČESKO

Ministerstvo chce pro žáky kloktací testy na covid

Školáci by podle ministerstva školství mohli být testováni na koronavirus pomocí takzvaných kloktacích testů. Ty využívají vzorku ze slin, a mohou tak být pro řadu lidí snesitelnější než nepříjemný odběr výtěrovou štětičkou z nosohltanu. Testy ze slin se v Česku zatím nepoužívají, ale už je vyvinula olomoucká univerzita či firma Diana Biotechnologies. Nápad podle zástupců ředitelů není špatný, ale jeho zajištění vidí nyní jako nereálné.

"

Já bych nic významného ještě nepouštěl. Myslím si, že opatření by ještě nějakou dobu měla být.

Roman Prymula

epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví k možnému rozvolnění vládních opatření

◼ ČESKO

Láskovo hnutí chce mít zástupce u Pirátů

Hnutí Senátor 21, založené senátorem Václavem Láskou, podpoří v říjnových volbách Piráty, s nimiž má v horní komoře parlamentu společný klub. Zároveň se šest členů hnutí uchází o pozici na pirátské kandidátce pro sněmovní volby. O jejich zařazení na kandidátku ještě rozhodnou Piráti v rámci svých primárek. Začátkem roku už Piráti schválili společnou kandidaturu s hnutím STAN.

◼ ČESKO

Žatec usiluje o zapsání na seznam UNESCO

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) podepsal dokumentaci nutnou pro nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. O výsledku by se mělo pravděpodobně rozhodnout příští léto. Žatecká chmelařská krajina obsahuje nejcennější a nejúrodnější chmelnice, na kterých je celosvětově uznávaný žatecký chmel po staletí pěstován a šlechtěn.

◼ ČESKO

Vláda schválila vybudování Velkokapacitního očkovacího centra v prostorech O2 universa v Praze. Na starosti ho bude mít Ústřední vojenská nemocnice v Praze a armáda opět povolá na pomoc vojáky. Pronájem bude zdarma, jen za energie. V plánu je očkovat až deset tisíc lidí denně.

@AndrejBabis

premiér Andrej Babiš (ANO)

◼ ČESKO

Desítky sáňkařů jezdily v lidickém památníku

Na pietní území Památníku Lidice zamířily o uplynulém víkendu desítky sáňkařů a bobistů, někteří jezdili i po starém hřbitově a po místech, kde stály nacisty zdemolované domy. Starostka Lidic Veronika Kellerová uvedla, že situace se stala neúnosnou. Ředitel památníku Eduard Stehlík zvažuje, že nechá kolem starého hřbitova nasázet túje, aby místo bylo lépe označené.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Tři unijní státy naléhají na schválení další vakcíny

Rakousko, Řecko a Dánsko budou společně tlačit na urychlené schválení vakcíny proti covidu-19 od britské firmy AstraZeneca Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Řekl to včera rakouský kancléř Sebastian Kurz. Šéf rakouské vlády hovořil o společném úsilí trojice zemí před čtvrtečním virtuálním summitem lídrů zemí EU a den poté, co ohlásil prodloužení uzávěry Rakouska nejméně do 7. února i s cílem zamezit šíření nakažlivějších mutací koronaviru.

◼ RUSKO

Kreml recipročně vyhostil dva nizozemské diplomaty

Rusko vypovědělo dva pracovníky nizozemského velvyslanectví v Moskvě. Učinilo tak v odvetě za prosincové vyhoštění dvou svých diplomatů, které nizozemské úřady obvinily ze špionáže. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že k recipročnímu opatření přistoupilo v reakci na "nepřátelský a provokativní krok a novou vlnu protiruské hysterie organizovanou Haagem". Nizozemští diplomaté mají dva týdny na opuštění země.

◼ POLSKO

V Polsku vyjde komentované vydání Hitlerova Mein Kampfu

V Polsku se poprvé objeví komentované vydání knihy nacistického vůdce Adolfa Hitlera Mein Kampf (Můj boj). Jde teprve o druhé takové vydání na světě, poprvé tento Hitlerův manifest vyšel s kritickými poznámkami před pěti lety v Německu. Historik Eugeniusz Król, který polské vydání připravil, výčitky kvůli svému počinu odmítá, podle něj jde o "poctu obětem". Hitler v Mein Kampfu formuloval základy nacistické ideologie. V roce 1943 bylo v Německu na deset milionů výtisků knihy.

◼ FRANCIE

Francie se zabývá zákonem o náboženském separatismu

Komise poslanců francouzského parlamentu včera zahájila jednání o 51 článcích návrhu takzvaného zákona proti separatismu, který se podle deníku Le Figaro snaží "vnést pořádek" do praktikování muslimské víry ve Francii. Agentura AFP označila zákon za jeden z hlavních bodů pětiletého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona, který se prý v rámci boje proti radikálnímu islamismu nebojí dotknout ani těch nejcitlivějších témat.

"

Průměrně očkujeme první dávkou 140 lidí, doslova za minutu. Je to průměr, takže na některých místech si vedou ještě lépe.

Nadhim Zahawi

Britský koordinátor pro vakcinaci uvedl, že tempo očkování se bude zvyšovat po otevření dalších vakcinačních center.

◼ USA

Bransonova raketa dosáhla oběžné dráhy

Společnost Richarda Bransona Virgin Orbit v neděli poprvé úspěšně vypustila raketu do vesmíru z křídla letadla Boeing 747, čímž otevřela novou cestu pro vynášení malých družic na oběžnou dráhu. Virgin Orbit uspěla napodruhé, po neúspěšném testu loni v květnu. "LauncherOne dosáhl oběžné dráhy! Každý z týmu, který právě není v řídicím středisku, se zbláznil," oznámila společnost na Twitteru.

◼ IZRAEL, SAE

Emiráty a Izrael odložily bezvízový styk

Izrael a Spojené arabské emiráty odložily kvůli epidemii koronaviru bezvízové cesty do 1. července. Obě země loni normalizovaly diplomatické vztahy a dříve v lednu vyjednaly vzájemný bezvízový styk, který měl začít platit 12. února. Ministerstvo zahraničí SAE ale oznámilo, že nejméně do 1. července budou muset mít Izraelci k cestám do Emirátů stále víza a totéž bude platit pro občany Emirátů cestující do Izraele.

◼ SAÚDSKÁ ARÁBIE

V Saúdské Arábii loni prudce klesl počet poprav

Saúdská Arábie loni vykonala o 85 procent méně poprav než v roce 2019. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila saúdskoarabská komise lidských práv. Menší počet poprav souvisí s moratoriem na rozsudky smrti vynesené za kriminalitu spojenou s drogami. Podle saúdskoarabské komise lidských práv bylo loni v zemi vykonáno 27 poprav. Amnesty International a Human Rights Watch zdokumentovaly v roce 2019 v království 184 exekucí.

◼ SÚDÁN

Potyčky v Dárfúru stály život na 130 lidí

Při násilnostech mezi příslušníky různých etnických skupin přišlo na západě Súdánu o život na 130 lidí. Pozůstalí již začali s pohřby obětí. Střety v Dárfúru začaly v sobotu po ubodání jednoho muže k smrti. Úřady ve snaze situaci zklidnit vyhlásily v oblasti zákaz vycházení a vláda vyslala na místo delegaci, aby incidenty vyšetřila. Včera ale na jihu Dárfúru vypukly spory znovu a vyžádaly si dalších 47 mrtvých.

◼ REALITY

Budovy Vítkovy CPI bude nově spravovat firma M2C

Realitní skupina CPI Property Group, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek, prodala většinový podíl v divizi takzvaného facility managementu firmě M2C. Ta se také bude nově starat o údržbu, správu nebo provoz budov v majetku CPI. Pod M2C přejdou i zaměstnanci divize. Vítkova firma uvedla, že se chce zaměřit na svůj hlavní byznys − investice do nemovitostí nebo developerskou činnost.

◼ MALOOBCHOD

Provozovatel Electro Worldů koupí síť K+B

Provozovatel sítě Electro World, skupina NAY, koupil v Česku síť 21 prodejen s elektronikou K+B Elektro. V roce 2020 dosáhla síť K+B Elektro maloobchodní obrat 800 milionů korun. Dokončení transakce se očekává začátkem dubna. Výši transakce se strany rozhodly nezveřejňovat. NAY má v České republice 19 prodejen Electro World a je jedním z největších řetězců s elektronikou.

◼ ELEKTRONIKA

Dědic Samsungu se vrátí do vězení

Na dva a půl roku se vrátí do vězení dědic jihokorejského konglomerátu Samsung Electronics I Če-jong kvůli obvinění z korupce. Rozhodl o tom jihokorejský vrchní soud a I Če-jong byl vzápětí zadržen. Potomek jedné z nejmocnějších jihokorejských rodin byl v roce 2017 odsouzen na pět let za úplatky v kauze bývalé jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje. Ve vězení ale strávil jen rok.

◼ AUTA

Hyundaii v Nošovicích klesla výroba o 23 procent

Nošovická automobilka Hyundai loni vyrobila 238 750 aut. Bylo to o 70 750 aut, tedy skoro o 23 procent méně než v roce 2019 a přibližně o 21 procent méně, než byl původní plán. Důvodem poklesu výroby byla pandemie nového koronaviru, uvedla firma. Letos očekává opětovný růst. Automobilka rovněž oznámila, že od ledna zaměstnancům vzrostou základní mzdy v průměru o 2,5 procenta.

◼ PORADENSTVÍ

Realitní makléři by mohli mít víc času na zkoušky

Realitním makléřům by se mohla opět prodloužit lhůta k nutnému prokázání odbornosti. Skupina poslanců z osmi stran v novele o realitním zprostředkování navrhla, aby na to měli čas do konce roku místo do začátku března. Důvodem jsou přetrvávající protikoronavirová omezení. Někteří zprostředkovatelé potřebují zkoušku k přeměně své živnosti z volné na vázanou.