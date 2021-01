◼ ČESKO

Kubek: Žáci by se měli každý týden testovat

Žáci a studenti by se v případě znovuotevření škol měli každý týden plošně testovat antigenními testy. V diskusním pořadu televize Prima to řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Testovat by se podle něj mělo mimo jiné i v továrnách, kde by pravidelné testování zaměstnanců bylo podmínkou provozu.

◼ ČESKO

Chystá se přesun do čtvrtého stupně PES

O přesunu do nižšího, čtvrtého stupně v rámci protiepidemického systému PES, s jehož využitím se řídí opatření proti koronaviru, bude vláda jednat asi ve středu. V diskusním pořadu televize Prima Partie to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Index PES byl ke včerejšku čtvrtý den po sobě na stupni čtyři, v zemi nyní platí opatření pro stupeň pět.

◼ NĚMECKO, ČESKO

Saský premiér nechce pendlerům zavřít hranice

Saský premiér Michael Kretschmer nechce ani v současné dramatické epidemické situaci uzavřít hranice s Českou republikou. Drážďany proto nyní vyjednávají se spolkovou vládou o tom, jak zachovat výjimku pendlerům, kteří za prací do Saska dojíždějí z Polska a Česka. Kretschmer řekl, že bez českých lékařů a pečovatelů se saské zdravotnictví neobejde. Německá vláda ve středu přijala nařízení, které požaduje negativní test od přijíždějících osob.

◼ MAĎARSKO

Úřady nutí migranty k návratu do Srbska

Maďarsko protiprávně nutí migranty k návratu do Srbska, aniž by jim umožnilo podat žádost o azyl. "Praxi nepřerušilo ani po prosincovém verdiktu Soudního dvora EU, který rozhodl, že svým přístupem porušuje unijní právo," řekl zástupce maďarského Helsinského výboru András Léderer. Podle něj od rozsudku Maďarsko k návratu do Srbska donutilo na 3000 migrantů.

◼ ČESKO

Od úterý bude možné prodávat dětské oblečení

Od úterý se mohou otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem. V pondělí to projedná vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl České televizi. Zmíněné zboží by opět měly moci prodávat menší prodejny i obchodní řetězce. Další úpravu opatření proti šíření koronaviru zatím premiér nepředpokládá, dodal.

◼ ČESKO

Stát vybral na daních loni o šest procent méně

Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení loni klesly meziročně o 5,7 procenta, tedy o 61 miliard, na 1,015 bilionu korun. Výběr klesl u všech klíčových daní. Na DPH podle ministerstva financí stát získal 426,5 miliardy korun, meziročně o pět miliard méně. Na dani z příjmů právnických osob o 22,4 miliardy méně, celkem 160,6 miliardy, a na dani z příjmů fyzických osob o 14,9 miliardy méně, tedy 231,7 miliardy korun.

◼ ČESKO

Karlova univerzita koupila bývalý squat

Karlova univerzita odkoupila od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zchátralé prvorepublikové vily Milada a Miluška, které se nacházejí na pomezí pražských čtvrtí Libeň a Troja. Zaplatila za ně téměř 57 milionů korun. Na místě bývalého squatu budou učebny a koleje pro studenty. Stav obou budov je velmi špatný, prováděly se v nich pouze základní zabezpečovací práce.

◼ ITÁLIE

Italský dluh směřuje k poválečnému rekordu

Poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu Itálie by mohl letos vzrůst na nový poválečný rekord 158,5 procenta HDP. Překoná tak cíl 155,6 procenta stanovený loni v září. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroj. Nárůst zadlužení způsobí stimulační balíček 32 miliard eur, který zvýší letošní rozpočtový deficit na 8,8 procenta z původně plánovaných sedmi procent HDP. Itálie má z ekonomik eurozóny po Řecku druhý nejvyšší dluh v poměru k HDP.

"

Lockdown přináší první výsledky. Jsme těsně za vrcholem.

Marek Krajčí

slovenský ministr zdravotnictví. Vláda o dva týdny, tedy do 7. února, prodloužila kvůli koronavirové krizi stávající zákaz vycházení. Ode dneška také začíná znovu plošně testovat obyvatele. Bez negativního výsledku testu na Slovensku lidé od 27. ledna nebudou moci například jezdit do práce.

◼ SVĚT

Rok 2020 byl nejteplejším v dějinách měření

Rok 2020 byl těsně nejteplejším v dějinách měření, poznamenaly ho mocné hurikány a nevídané lesní požáry, uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír. Úřad pro oceány a atmosféru kvůli odlišné metodice uplynulý rok hodnotí jako nepatrně chladnější než dosud rekordní rok 2016. Bez ohledu na drobné rozdílnosti data obou amerických agentur potvrzují, že planeta se vlivem spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit dlouhodobě ohřívá.

◼ USA

Blue Origin provedla další test rakety s modulem

Soukromá vesmírná společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose provedla další úspěšný test své rakety New Shepard s modulem, v němž mají v budoucnu létat vesmírní turisté. Raketa i modul, opakovaně použitelné, po přibližně deset minut trvající letové zkoušce bezpečně samostatně přistály. Test bez posádky, v pořadí již čtrnáctý, se odehrál ve čtvrtek na komerčním kosmodromu společnosti jižně od texaského El Pasa.

◼ NĚMECKO

Dirigent požádal kvůli brexitu o změnu občanství

Britský dirigent Simon Rattle, manžel české pěvkyně Magdaleny Kožené, požádal kvůli brexitu o německé občanství. Rattle nyní působí jako hudební ředitel Londýnského symfonického orchestru. Od sezony 2023/24 bude šéfdirigentem symfonického orchestru v Mnichově.

◼ Z TWITTERU

Hrajeme o čas asi více, než se zdá. Vypadá to na těsný souboj mezi "úspěchem" šíření nové, více nakažlivé varianty a "úspěchem" v rychlosti očkování. V tomto souboji musíme uspět, jinak nás čekají další tisíce zbytečných úmrtí a násobně více následků pro ty, kteří se nakazí.

@LudekNie

český ekonom Luděk Niedermayer (TOP 09), od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu

"

Každé velké divadlo má druhou scénu. Divadlo na Vinohradech má sice studiovou, ale ta je malá.

Jan Wolf

šéf pražského výboru pro kulturu o vzniku podzemní scény Divadla na Vinohradech pro 300 lidí

◼ POLSKO

Polsko hodlá trestat sociální sítě za mazání

Polské ministerstvo spravedlnosti chystá zákon, který má omezit moc sociálních sítí, jako jsou Facebook a Twitter, mazat obsah příspěvků a zavírat účty. Směly by tak činit jen tehdy, kdyby obsah porušoval polské zákony. Jinak společnostem hrozí pokuta až 288 milionů korun. Experti podle deníku Gazeta Wyborcza pochybují, že by bylo možné vymáhat polské předpisy od firem sídlících ve Spojených státech.

◼ ČESKO

Železničáři opraví nádraží za 1,75 miliardy

Správa železnic chce letos zrekonstruovat nebo opravit celkem 114 nádražních budov po celém Česku. Do zmíněného počtu je zahrnuto i 60 projektů, s nimiž železničáři začali už v minulém roce. Celkem by měly rekonstrukce vyjít na 1,75 miliardy korun. K největším projektům patří pokračování rekonstrukce historické budovy pražského hlavního nádraží či rekonstrukce nádražních budov v Pardubicích a Plzni.

◼ ČESKO

Nápor turistů dělá v Beskydech problémy

Příval turistů, který v posledních týdnech zažívají Beskydy, přináší problémy přírodě i obcím. Lidé často ruší chráněnou zvěř, pohybují se mimo značené stezky a zanechávají po sobě odpadky. Zaparkovaná auta, která komplikují dopravu, už řeší policisté. Představitelé kraje i ochránci přírody kvůli problémům souvisejícím s turisty apelují na lidi, aby dodržovali pravidla či jeli jinam.

◼ ČESKO

Šéf nemocnice končí kvůli očkování příbuzných

Ředitel českokrumlovské nemocnice Jindřich Florian rezignoval na svou funkci poté, co vyšlo najevo, že nechal očkovat vedle prioritních skupin i příbuzné a známé zaměstnanců nemocnice. K odchodu jej vyzval jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), podle něhož ředitel porušil jihočeskou vakcinační strategii a naboural důvěru Jihočechů v systém. Na případ upozornil server Seznam Zprávy.

◼ ČESKO

Očkování ve firmách může začít později na jaře

Začít očkovat své zaměstnance by společnosti podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohly "v průběhu pozdního jara". Podle něj se počítá se vznikem firemních očkovacích center. Některé podniky už začaly s přípravou vlastních očkovacích středisek. Jde například o automobilky Škoda Auto. V současnosti jsou vakcíny přednostně určené pro seniory starší 80 let. Za nimi jsou v pořadí zdravotníci či personál domů pro seniory.

◼ SVĚT

Loni se postavilo nejméně mrakodrapů za šest let

Za loňský rok se v celém světě dostavělo 106 budov s výškou přesahující 200 metrů. To je o 20 procent méně mrakodrapů než v předchozím roce a celkově nejméně od roku 2014. Ve své zprávě to uvedla Rada pro výškové budovy a městské bydlení. Podle ní jsou za zpomalením výstavby zejména ekonomické potíže vyvolané pandemií koronaviru. Nejvíce mrakodrapů vzniklo loni v Dubaji, kde se postavilo 12 těchto výškových budov.

◼ ČESKO

Lidé si udělali 1,1 milionu antigenních testů

Od listopadu bylo v Česku provedeno přes 1,14 milionu antigenních testů. Před koncem roku se s preventivním testováním populace začalo. Původně mělo končit minulý pátek, ministerstvo zdravotnictví však prodloužilo možnost nechat se takto otestovat. V prosinci bylo v tomto testování pozitivních pět procent, v lednu zatím skoro osm procent lidí. Antigenní testy jsou rychlejší než přesnější PCR testy.

◼ ČESKO

Vědci vyvinuli postřik proti škodlivým bakteriím

Na brněnské Mendelově univerzitě vyvinuli vědci po deseti letech vysoce účinný nový postřik, který ochrání rostliny proti škodlivým bakteriím. Působí například proti bakteriálním chorobám rajčat a paprik. Vědci teď chtějí získat patent a hledají komerčního partnera, který pomůže přenést objev do praxe. Postřik je směsí nanočástic stříbra a mědi s grafenoxidem. Funguje tak na úplně jiném principu než antibiotické přípravky.

"

Dnešek byl dobrý den… máme velké množství dat, se kterými můžeme pracovat.

Jim Bridenstine

Šéf NASA neztrácí optimismus navzdory tomu, že test motorů nové rakety, která má v budoucnu dopravit astronauty na Měsíc, musel být předčasně ukončen.

◼ BRITÁNIE

Anglie otevře další místa pro očkování

V Anglii se ode dneška otevře dalších deset velkokapacitních očkovacích center, která mají očkovat proti covidu-19 tisíce lidí denně. Pro vakcínu si lidé budou moci zajít například na ragbyový stadion v Merseyside, na dostihové závodiště v Tauntonu nebo do konferenčního centra v Bournemouthu. Vláda chce díky tomu splnit cíl očkovat do půlky února 15 milionů lidí, zatím je to něco přes 3,5 milionu obyvatel.

◼ RAKOUSKO

Země prodlouží lockdown do února

Rakousko prodlouží plošnou uzávěru kvůli šíření koronaviru o dva týdny do 7. února a zpřísní některá stávající pravidla. Obchody, služby nebo muzea budou moci otevřít 8. února, pokud do té doby klesne sedmidenní průměr nových nakažených. Restaurace a hotely ale budou moci obnovit provoz nejdříve v březnu. Nově má platit povinnost nosit v obchodech, na úřadech a ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2.

◼ BRITÁNIE

Chystá se zákon na ochranu pomníků

Britská vláda chystá nový zákon, který by měl lépe chránit sochy a další pomníky v ulicích. Podle ministra Roberta Jenricka by se totiž neměly odstraňovat "z vrtochu či z podnětu rozvášněného davu", ale po hluboké společenské debatě. Zákon je reakcí na loňské demonstrace proti rasismu, při kterých z ulic britských měst zmizelo nebo bylo poničeno několik pomníků − včetně sochy Winstona Churchilla.

◼ EGYPT

Archeologové představili další objevy

Egyptští archeologové představili další významné nálezy z vykopávek na pohřebišti v Sakkáře nedaleko Káhiry. Jsou mezi nimi například zdobené sarkofágy, pohřební masky, čtyřmetrový svitek papyru s jednou z kapitol knihy mrtvých či exemplář oblíbené deskové hry senet. Nálezy pocházejí z období Nové říše a vědci je datují lety 1550 až 1070 před naším letopočtem.

◼ HDP

Deloitte odhaduje letošní růst Česka na 2,8 procenta

Česká ekonomika se za rok 2020 propadla o sedm procent, letos by ale měla již růst o 2,8 procenta. Ve své analýze ekonomického výhledu pro rok 2021 to uvedla společnost Deloitte. Její ekonomický tým předpokládá, že průměrná mzda poroste podobně jako loni o 3,4 procenta a míra nezaměstnanosti by měla vzrůst k 3,5 procenta. Inflace má klesnout. Například ČNB letos čeká růst HDP o 1,7 procenta.

◼ AUTA

Winterkorn se u soudu bude zodpovídat jen z podvodu

Soud v německém Braunschweigu zastavil trestní řízení s bývalým šéfem německého automobilového koncernu Volkswagen Martinem Winterkornem, které se týkalo manipulace s akciovým trhem v souvislosti s emisním skandálem podniku. Soud zastavení řízení zdůvodnil tím, že postih pro Winterkorna by v tomto případě byl mnohem menší než v chystaném procesu, který se týká údajného podvodu.

◼ STUDIE

Hodnota fúzí a akvizic klesla o 12 procent

Objem fúzí a akvizic uskutečněných v roce 2020 ve světě klesl na 2,9 bilionu dolarů ze 3,3 bilionu předloni, tedy o více než 12 procent. Aktivity na trhu se obnovily od června po zamrznutí trhu v prvním čtvrtletí 2020, uvádí studie o globálních trendech fúzí a akvizic poradenské firmy EY. Výrazněji než globální trh klesl ten v Jižní a Severní Americe − o 29 procent na 1,27 bilionu dolarů.

◼ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Uživatelé WhatsAppu mají více času na rozmyšlenou

Služba WhatsApp pro bezplatné posílání vzkazů a telefonování prodloužila uživatelům do 15. května lhůtu, dokdy musí odsouhlasit nová pravidla na ochranu osobních údajů. Tedy i to, že firma bude sdílet více informací s mateřským Facebookem. Dosud tak měli učinit do 8. února. I nadále platí, že pokud uživatel nová pravidla neodsouhlasí, nebude už moci WhatsApp používat.

◼ AUTOPRŮMYSL

Brisku loni kvůli koronaviru klesly tržby i zisk

Táborská firma Brisk, která vyrábí zapalovací svíčky a snímače, jež ovlivňují vstřikování paliva do motoru, má za loňský rok provozní zisk 20 milionů korun. Meziročně klesl o polovinu. Tržby budou nižší o 50 milionů, předloni dosáhly 702 milionů. Podle majitele firmy Mojmíra Čapky jde o dopady koronaviru. Letos firma investuje 90 milio­nů, zvětší výrobu svíček. V září zprovozní novou galvanovnu, původní loni vyhořela.

◼ AUTA

Aut s povinným ručením je v Česku 8,6 milionu

V Česku v roce 2020 přibylo 169 tisíc vozidel se sjednaným povinným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem tak má takzvané povinné ručení 8,575 milionu vozidel, uvedla Česká kancelář pojistitelů. Růst tak byl kolem dvou procent, což je kvůli dopadům epidemie koronaviru nižší tempo než v předchozích letech. Nepojištěných vozidel je podle jejích dřívějších odhadů asi 160 tisíc.

◼ ZEMĚDĚLSTVÍ

Sklizeň ovoce byla kvůli mrazům podprůměrná

Sklizeň ovoce v České republice loni meziročně vzrostla o devět procent na 141 375 tun. Z dlouhodobého pohledu ale byla podprůměrná, když proti průměru sklizní předchozích pěti let byla nižší o osm procent. Razantní propady úrody ovocnáři loni zaznamenali u meruněk a třešní. Jablek sice bylo o 15 procent více, mrazy ale utrpěla jejich kvalita. O bilanci sklizně informoval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

◼ PLYNÁRENSTVÍ

Praha odvolala šéfa Pražské plynárenské

Dosavadní předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček skončil, v pátek ho odvolala dozorčí rada firmy. Zároveň zvolila jeho nástupce, kterým se stal bývalý šéf oddělení obnovitelných zdrojů firmy ČEZ Martin Pacovský. Firmu stoprocentně vlastní hlavní město Praha. Odvolání podle pražského radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) souviselo mimo jiné s problematickými nákupy plynu v minulosti, které řeší soud.

"

Zabezpečení potravin je v naší zemi strategický úkol, proto velký francouzský řetězec neprodáme.

Bruno Le Maire