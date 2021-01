Do Česka dorazil souboj realit. Lépe řečeno toho, co realitou je, a toho, co lze nazvat realitou "alternativní". Systém na registraci očkování se objektivně potýká s vážnými nedostatky, řadu lidí přivedl k zoufalství. Samotné očkování provázejí skandály. A vláda vzdor tomu tvrdí, že je všechno v pořádku. Konstrukce alternativní reality je v plném proudu. Ukazuje to, že si lidé v ANO uvědomili, že když se výsledků nedostává, nezbývá než se pokusit ve stylu Donalda Trumpa přesvědčit lidi, že realitou není to, co vidí, ale to, co jim oni říkají.

